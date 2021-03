Chystaná omezení na Central Parku jsou málo přísná, ukázal model Chotěboři

„Byli jsme seznámeni s návrhem od autora územního plánu. Požádali jsme městského architekta, aby regulativy zkusil zhmotnit v prostoru a vymodelovat, co by na jejich základě bylo možné postavit,“ popsal chotěbořský místostarosta David Šafránek.



A právě tento model podle něj nevyšel zrovna příznivě. „Rozhodně to nebyla nějaká citlivá zástavba. Nesplnilo to naše očekávání. Vnímal jsem to tak, že většina zastupitelů z výsledku nadšená nebyla,“ zhodnotil Šafránek.



Jak se budou jednání vyvíjet dál a jak dlouho to přípravu na změnu územního plánu může zpozdit, nedokáže vedení města i vzhledem k pandemické situaci odhadnout. S největší pravděpodobností se odborníci budou regulativy zabývat znovu.

Mezi omezení, která autor územního plánu navrhoval, patří například maximálně čtyřicetiprocentní zastavění pozemku či čtyřicetiprocentní koeficient zeleně. Stanovil rovněž výšku budov na čtyři nadzemní podlaží plus případné podkroví. Mezi podmínkami výstavby zahrnul i to, že dešťové srážky nesmí být odváděny mimo lokalitu. Jenže to nestačilo.

„Zřejmě bude nutné přistoupit k ještě většímu zpřísnění regulativů. Omezení mohou být podstatnější, hovoří se například o zmenšení podílu zástavby. V každém případě návrh postoupíme dál až ve chvíli, kdy se za něj postaví většina,“ naznačil David Šafránek.

Prázdná rozlehlá louka uprostřed vilové čtvrti

Nová bytová výstavba v lokalitě Koubek je v Chotěboři velice citlivé téma. Jedná se o rozlehlou louku uprostřed vilové čtvrti jen kousek od centra města. V její části byl postaven a před několika dny otevřen nový soukromý domov pro seniory společnosti SeneCura.

Vedení města oprášilo letité plány na zastavění i další dosud nevyužité části pozemku. Stalo se tak na základě studie, kterou mu představila architektonická kancelář napojená na investora domova pro seniory. Její prvotní představa počítala se čtyřmi bytovkami, v nichž by mohlo být až 150 bytů. Kolem nich by vznikla parkovací místa, uprostřed nové zástavby pak uzavřený dvůr se zelení a parkovou úpravou.

Nápad na novou výstavbu ale u místních obyvatel narazil. Od jara proti plánům protestují. V létě sepsali a na radnici doručili petici, pod niž se podepsalo přes osm stovek lidí. Nelíbí se jim, že by se zelená louka měla zastavět. Překřtili ji na Central Park a spontánně na čas vyzdobili lavičkami, stolky a dekoracemi. Požadují, aby zde město zřídilo park či jiné využití pro veřejnost.

„Připravovaná výstavba bytových domů je v kolizi s platnou Urbanistickou koncepcí Územního plánu města Chotěboř. Podle ní by se měla bytová zástavba rozvíjet na západním okraji města, v prolukách nebo na bývalých stavebních parcelách, nikoliv na ploše určené pro občanskou vybavenost,“ upozornil například Pavel Klepetko, jeden z autorů petice.



Lokalita se bude projednávat i s veřejností

„Lokalita je dlouhodobě plánovaná k zástavbě a nové byty Chotěboř potřebuje. To není věc, která by někoho měla ohrožovat. Je třeba si uvědomit, že se jedná prakticky o centrum města,“ obhajuje už od loňského jara výstavbu starosta Tomáš Škaryd. Podle něho není z urbanistického hlediska ani pro rozvoj města do budoucna vhodné nechávat tak velkou plochu ladem.

Doba, po niž bude plocha bez využití, se však vlivem posledních událostí minimálně o měsíce prodlouží. „Původně jsme si mysleli, že regulativy a podklady pro případný návrh na změnu územního plánu budou hotové na jaře. Teď budeme rádi, pokud se to stihne do konce letošního roku,“ naznal David Šafránek.

Obyvatelé Koubku se ale ani poté nemusejí obávat, že by se je úřad snažil obejít a nemluvit s nimi. Podle místostarosty se bude konat veřejné projednání záměru. „Tam bude návrh, který bude v tu chvíli aktuální, určitě představen,“ přislíbil.