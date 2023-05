Ze žďárského muzea se do konce letních prázdnin stala faraonova hrobka

Výstavu Kouzlo objevování, jež má podtitul Od hieroglyfů k Tutanchamonovi a potrvá až do 27. srpna, připravil Český egyptologický ústav k loňským výročím 200 let od rozluštění hieroglyfů Jeanem-Françoisem Champollionem a 100 let od objevu Tutanchamonovy hrobky Howardem Carterem. Nyní se expozice vydala na cesty a Žďár je po Praze její první zastávkou.

„Výstava má relevanci i dále než jen jako pouhá oslava výročí. Zejména proto, že je to oslava lidské vytrvalosti a síly lidské mysli. Jak Howard Carter, tak Jean-François Champollion byli lidé s obrovskou vizí, kteří ale byli nuceni překonávat poměrně obrovské překážky,“ zdůraznila šéfka Českého egyptologického ústavu a spoluautorka výstavy Renata Landgráfová.

Vyzdvihla například to, že postupovali při své roky trvající snaze systematicky, ale také podporu jejich mecenášů. „Champollion dokázal rozluštit egyptské písmo s pomocí Rossetské desky, přitom ji nikdy neviděl na vlastní oči a pracoval jen s její velmi špatnou kopií,“ připomněla Landgráfová. Na výstavě přitahuje pozornost svítící model tohoto fragmentu staroegyptské kamenné stély s nápisy ve třech jazycích.

Další z autorek výstavy Veronika Dulíková přesvědčovala, že bádat mohou všichni zájemci. „Tutanchamonova hrobka obsahovala přes pět tisíc předmětů, Carter nestihl publikovat všechno. Dodnes není všechno zpracované. Veškerá dokumentace od Carterova týmu je v Griffithově institutu v Oxfordu, zdigitalizovaná a zpřístupněná,“ zmínila egyptoložka.

Žďárští muzejníci k výstavě připravili i speciální edukační programy pro školní skupiny. Egypt bude také tématem muzejní noci plánované na pátek 9. června.