Tvrz si zabydleli černí rytíři lesů, výstava přiblíží vše o divočácích

8:42

Co tvoří potravu divokých prasat, kde a jak žijí, kolik těchto štětináčů se lesy na Žďársku prohání a jak by se lidé měli zachovat, když na ně narazí. To je jen zlomek informací, které se dozvědí návštěvníci výstavy Černí rytíři našich lesů, jež v úterý začíná v Regionálním muzeu města Žďáru nad Sázavou na Tvrzi.