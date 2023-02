Vysokorychlostní trať má splynout s krajinou, chce od projektu Správa železnic

Zakázku na vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí a podkladů pro proces EIA získalo sdružení složené ze společností Sudop Praha, Egis Rail, Mott MacDonald CZ a Mott MacDonald Limited.

„Tendr byl vyhlášen v souladu s metodou Best Value, která výrazně přispívá k výběru kvalitního dodavatele a snižuje riziko nedostatků výsledného díla,“ upřesnil mluvčí Správy železnic Jan Nevola.

Podmínkou pro zpracovatele dokumentace je, aby výsledná stavba byla ohleduplná k životnímu prostředí a ke svému okolí. „Trať by měla co nejvíce splynout s krajinou,“ zdůraznil Nevola.

Úsek dlouhý téměř osmdesát kilometrů navazuje na již projektovanou část VRT z Prahy do Poříčan. I ta je součástí vysokorychlostní trati z hlavního města do Brna. Harmonogram prací předpokládá získání územního rozhodnutí v roce 2025. Samotná stavba by pak měla začít zhruba o dva roky později.

„Trať bude sloužit výhradně osobní dopravě a vlaky po ní budou jezdit rychlostí 320 kilometrů v hodině. Cesta mezi Prahou a Brnem se po dokončení celé trati zkrátí na jednu hodinu,“ dodal mluvčí Správy železnic.

Na Vysočině se počítá se zastávkami ve Světlé nad Sázavou a u Pávova, kde by měla být odbočka do Jihlavy.

Momentálně experti připravují technický návrh pro více než 300 kilometrů nových vysokorychlostních tratí v celé republice. Pokračují také projekční práce pro terminály Praha východ a Roudnice nad Labem. Letos by měly být dokončeny technické návrhy několika tratí, zahájeny přípravy na další tendry a nastaveny procesy pro majetkoprávní vypořádání.