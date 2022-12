Žďárská spojnice bude při opravě rozšířena. Začne se kácením stromů

Její profil značně zužují rovněž mohutné stromy, takže osobní automobily se v některých místech s autobusy nebo nákladními vozy sotva zvládají míjet.

Nutná je proto kompletní rekonstrukce, která by měla být zahájena již v příštím roce. „Tato akce je naplánována jako dvouletá, na dvě stavební sezony. Proběhne za plné uzavírky s objízdnými trasami rozdělenými po etapách,“ informoval Jaroslav Fikar, referent investiční výstavby Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Nový kruhový objezd

Právě správa, tedy potažmo Kraj Vysočina bude jedním z investorů. Dalšími jsou pak město, které má u komunikace například své chodníky a osvětlení, a Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Opravy se ale dotknou také vedení dalších sítí, včetně plynovodu.

„Stavební práce by mohly začít odhadem ve druhém kvartálu roku 2023, přičemž nejdříve by se řešily již zmíněné sítě,“ nastínil starosta Martin Mrkos. Upozornil také, že ještě v období vegetačního klidu, tedy zhruba do konce března, by mělo ze strany správy silnic dojít ke kácení vzrostlých dřevin rostoucích podél silnice.

„Mnohdy tyto stromy už nejsou stejně zdravé a mohly by tak ohrožovat zdraví a majetek,“ podotkl starosta. Podle silničářů se však počítá nejen s kácením, ale také s náhradní výsadbou.

Samotná rekonstrukce Vysocké ulice se týká přibližně tři čtvrtě kilometru komunikace od začátku městské zástavby až po křížení ulic Vysocká, Wonkova a Studentská. Právě tato současná, takzvaně miniokružní křižovatka – bez středového ostrůvku – je již plná prasklin a výtluků. Na jejím místě by měl být proto vybudován nový kruhový objezd. „Silnice bude také v některých úsecích mírně rozšířena, vše na normové parametry nové komunikace,“ popsal Fikar.

Chystá se i oprava mostu přes Staveniště

Přibudou rovněž nové chodníky i osvětlení ulice či přechodů pro chodce. „Předpokládané náklady jsou za všechny investory řádově v desítkách milionů korun, zatím ale nemáme všechny rozpočty,“ sdělil k ceně Jaroslav Fikar. Krajští silničáři dle jeho slov zatím čekají na stavební povolení, jehož vydání se očekává do konce ledna 2023.

„Mezitím probíhají práce na rozpočtu stavby. Správci inženýrských sítí jsou připraveni k realizaci a zbývá pouze město Žďár nad Sázavou, které ladí v současnosti stavební a vodoprávní řízení,“ dodal Fikar.

Vedení města plánuje, jakmile bude znám harmonogram prací, setkání s obyvateli žijícími v této lokalitě. „Následně budeme veřejnost i průběžně informovat o podrobném harmonogramu i objízdných trasách,“ ujistil starosta.

V souvislosti s rekonstrukcí Vysocké ulice plánuje radnice v příštím roce i opravu mostu přes potok Staviště přímo u kruhového objezdu. „Práce budou koordinovány s rekonstrukcí silnice a okružní křižovatky. Chceme využít jednu uzavírku k realizaci více plánovaných akcí,“ vysvětlil místostarosta Žďáru Jaroslav Hedvičák.