Naplňuje mě šířit houbařskou osvětu, tvrdí amatérská mykoložka

Poslední tři roky se začala houbám věnovat intenzivněji, do lesa vyráží téměř denně a udělala si i mykologické zkoušky – osvědčení o znalosti hub. Původně hlavně proto, aby mohla prodávat na trzích své přebytky sušených tržních hub. Nakonec však našla zalíbení hlavně v pořádání výstav a osvětě veřejnosti.

„Výstavy hub mám velmi ráda – jako návštěvník a teď i jako pořadatel. V době covidu, kdy se tyto akce rušily, jsem si dokonce udělala svoji soukromou expozici doma v garáži. Tak moc mi bylo líto, že se nic konat nemohlo,“ popisuje žena, jež se raději nazývá mykoložkou amatérskou – profesionální mykologové totiž dle jejích slov studují houby i na vysoké škole.

V počtu uspořádaných výstav patří však rozhodně mezi nejaktivnější organizátory v širém okolí. „Jen loni jsem byla na každém novoměstském farmářském trhu, občas vystavuji i ve Žďáře nad Sázavou,“ líčí Lamatová, která houbaří celoročně.

Lidem již představila na 200 druhů hub

U svého stánku má vždy na stolcích rozložené exempláře opatřené kartičkami s fotkou, názvem i popisem houby. Dle počtu cedulek zuberská mykoložka odhaduje, že lidem již stihla představit na 200 druhů.

„Ráda návštěvníkům řeknu o houbách vše, co vím. Někteří, od dětí po seniory, chodí na mé výstavy pravidelně. Mám radost, když vidím, že si od minule některé nové druhy zapamatovali,“ říká Lamatová a dodává, že by ráda přispěla k tomu, aby se lidé v houbách co nejvíc vyznali a otravy se jim tak dalece vyhýbaly.

Zájemcům také radí, jak houbám v lese prospět. „Zda nález uříznout, či vyrýpnout, to je věčné houbařské dilema. Důležité je hlavně podhoubí řádně zahrnout, aby nevyschlo. A najdeme-li nějaký starší, seschlý kus, šíření výtrusů pomůžeme jeho zavěšením na strom,“ radí.

Počet druhů, jež na výstavách mívá, se liší dle ročního období i počasí. Někdy jich jsou „jen“ dvě desítky, jindy mnohem víc. „Měla jsem i akce uprostřed zimy, kde jich bylo vystaveno padesát,“ vzpomíná.

Na lesích se podepsala i kůrovcová kalamita

Současná situace v lesích podle ní moc příznivá není. Podepsala se na nich kůrovcová kalamita, těžba dřeva i počasí. Deště z posledních dní sice lesům dle amatérské mykoložky určitě pomohou, ale obecně je v přírodě stále sucho, jež ohrožuje cenné podhoubí.

„Když procházíte lesy kolem Zubří, hodně potůčků a stružek je vyschlých nebo se voda drží jen na dně,“ všímá si Lamatová.

Dodává, že právě taková vlhčí místa jsou pro houbaře šancí, jak si z vycházky i něco odnést. Sucho nesvědčí hlavně hřibovitým houbám, takže větší naději mají ti, co se vyznají i v jiných druzích.

„Já si domů nedávno donesla například exempláře holubinky kolčaví neboli hříbkové. Když zahlédnete její klobouk, může vám připomínat právě hřib. Po otočení bývají lidé zklamaní, když vidí místo rourek lupeny. Ale není třeba zoufat, holubinka kolčaví je výborná jedlá houba a na Novoměstsku se jí teď vcelku daří,“ popisuje mykoložka.

Holubinky obecně lze podle ní poznat i dle struktury dužniny – nemá vláknitou konzistenci, ale spíš zrnitou. „Jako když odlupujete třeba kusy jablka,“ upřesňuje Lamatová.

V jejím košíku skončilo tento týden i několik lišek obecných – tato houba patří k oblíbeným druhům i mezi laiky „Bývá navíc málokdy červivá, červům moc nechutná. Jejím specifikem je i to, že na stanovišti vydrží dlouho, klidně měsíc, dva. A v neposlední řadě je velkým zdrojem vitaminu D,“ vyjmenovává.

Vzácné houby sbírat nelze, hrozí pokuty

V lese lze teď najít i její neprávem opomíjenou příbuznou – lišku nálevkovitou, která je také jedlá a velmi chutná. Komu se poštěstí, může narazit třeba na klouzky sličné či ryzce černohlávky.

„Mezi mé vzácnější nálezy z poslední doby patří lesklokorka jehličnanová rostoucí hlavně na pařezech jehličnanů, především smrků. Je to příbuzná populárnější lesklokorky lesklé, známé i jako houba reiši. Ta se zase objevuje na listnáčích. Obě mají léčivé účinky,“ říká Lamatová. Lesklokorku krájí na plátky, suší a pak rozemele. „Drť lze přidávat třeba jako koření do polévek. Výborná je na imunitu, krevní oběh, srdce, cévy. Dá se pořídit i v kapslích v lékárně,“ uvádí mykoložka.

A i když sezona není zatím příliš bohatá, nechybí letos na Vysočině nálezy druhů, jež jsou chráněné zákonem a sbírat se nesmějí. Jedním z nich je hřib královský. Mykology byl objeven na Havlíčkobrodsku. „Samozřejmě jsem se na něj jela podívat, stejně jako další nadšenci, a nafotit si ho. Místo bylo pro jistotu opatřeno plotem a upozorněním, aby lidé vzácné houby nesbírali,“ popsala Lamatová s tím, že utržení takových plodnic se může prodražit, pokuty jdou až k 50 tisícům korun.