Během vyřezávek někdy odloží pily a kolemjdoucím vysvětlí, proč kácejí

Sdružení Krajina z Počítek na Žďársku, které obhospodařuje desítky lučních pozemků nejen v Kraji Vysočina, ale také na Pardubicku, má s vyřezávkami již dlouholeté zkušenosti. Avšak v posledních letech, kdy se ráz vysočinské krajiny razantně mění kvůli řádění kůrovce a následnému kácení velkého množství lesů, se pracovníci spolku setkávají i s udivenými, a ne vždy pozitivními reakcemi veřejnosti.

„Někdy totiž musíme sáhnout i k radikálnějšímu zásahu a pokácet i zdravý strom. Což může být v dnešní době pro někoho nepochopitelné,“ popsala Darina Coufalová ze Sdružení Krajina.

Lidé se občas pozastavují

Při práci v terénu tak pracovníci občas odkládají pily a další nářadí a vysvětlují kolemjdoucím své kroky. „Lidé se nad naším kácením dřevin samozřejmě občas pozastavují. Vedli jsme o tom nedávno diskusi třeba i s myslivcem, který procházel kolem jedné z právě vyřezávaných ploch v přírodní památce Suché kopce u Vojnova Městce. Ale nakonec jsme se v podstatě shodli, že to, co děláme, má své důvody. Zdravého pokáceného stromu je sice samozřejmě škoda, ale zase to pomůže řadě jiných, neméně důležitých rostlinných druhů,“ přiblížila zkušenosti z terénu Dagmar Kafková ze Sdružení Krajina.

Muž podle ní poukazoval i na nutnost zachování křovin jakožto úkrytů pro zvěř. „I na to se pochopitelně snažíme myslet a vždy nějaké keře na loukách necháváme, nezůstává po nás holá pláň,“ podotkla Kafková.

Rozpínání keřů do luk a voda

Kdyby se však větší množství keřů, křovin i některých stromů ponechalo dlouhodobě bez zásahu, začaly by se časem rozpínat do luk a tam stínit a zarůstat mnohdy ohrožené druhy rostlin. „Cenný luční biotop, který je pro zadržovaní vody v krajině nejlepší, by následně úplně zmizel,“ konstatovala Coufalová.

V průběhu letošní zimní sezony se spolku povedlo připravit na jaro například louky v okolí Blatin, v rezervaci Meandry Svratky u Milov nebo v lokalitě Pastviska poblíž Odrance na Novoměstsku. Náletové dřeviny byly zredukovány rovněž na území přírodní památky Laguna u Bohdalova nebo na již zmíněných Suchých kopcích u Vojnova Městce na Žďársku.

V těchto březnových dnech už však činnosti na loukách postupně finišují – jedny z posledních prací sezony se nyní dělají třeba v přírodní rezervaci Niva Doubravy na Havlíčkobrodsku. Tam vzniká mimo jiné úložiště posekané trávy, jíž bývá zrovna v této rozlehlé lokalitě během letních sečí velké množství a je problém s jejím dalším využitím nebo uskladněním.