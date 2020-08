Hostů je víc než loni, tvrdí ubytovatelé z atraktivních míst na Žďársku

Koruna Vysočiny zahrnuje čtyři mikroregiony – Žďársko, Novoměstsko, Bystřicko a Nedvědicko.

„Z rychlého dotazníkového šetření jsme zjistili, že léto 2020 je v průměru obsazené na 81 procent,“ shrnuje poznatky ze zhruba padesáti zařízení manažerka Koruny Vysočiny Oľga Königová. Podle ní je i v turismu vidět, že pokud si podnikatel buduje vztah se zákazníkem, je jeho vytíženost mnohem vyšší.

A jak o letošní sezoně mluví sami oslovení ubytovatelé?

„V červenci a srpnu máme oproti loňskému roku nárůst. Letošní prázdninová čísla jsou určitě lepší než loňská, máme obsazenost kolem 80 procent, do konce prázdnin máme téměř plno,“ řekl MF DNES majitel hotelu Ski Marian Štetina.

Ikonický hotel u novoměstské Vysočina Areny provozuje teprve od ledna 2019. Změny v chování hostů kvůli nebezpečí koronaviru si nevšiml, lidé se nevyhýbají ani hotelovému wellness zařízení.

Spokojená s prázdninovými čísly je i Jana Kadeřávková, která s manželem provozuje penzion Kadeřávek a chalupu U Potoka ve Věcově na Novoměstsku. Zaměřují se na agroturistiku. „Máme pěknou obsazenost, lepší než loni. Podzimní víkendy už máme také obsazené,“ poznamenala Jana Kadeřávková s tím, že letos lépe zaměřili reklamu. Ubytování v soukromí považuje v čase epidemie za velkou výhodu oproti velkým hotelům.

„Lidi ovlivňuje spíš počasí“

Provozovatelé kempů se víc než covidu obávají proměnlivého deštivého počasí. „Když je hezky na víkend, míváme narváno a musíme lidi posílat pryč. Když prší, máme volno. Hlavní faktor je počasí, až pak chování lidí kvůli covidu,“ ujišťuje Veronika Vašková z kempu Milovy.

Na Milovech mohou lidé složit hlavu na dvou loukách, kam se vejde zhruba 150 stanů. „Záleží, jak se lidé srovnají. Letos je víc obytňáků a karavanů než stanů. Možná lidé chtějí mít více pohodlí, když není tak hezky,“ uvažuje Vašková.

Vlasta Petrová, která provozuje autokemp Sykovec u Tří Studní, považuje sezonu za průměrnou. „Ne kvůli rybníku, který ještě není zcela napuštěný, ale kvůli deštivému a chladnému počasí. Těžko soudit, zda jsou u nás i lidé, kteří by jeli za normální situace do hotelu nebo k moři,“ netroufá si odhadovat, jak se epidemie promítla do zájmu dovolenkářů o kempování.

Že je na Žďársku ubytovaných více hostů, to se projevuje i v největších lákadlech. „Loni v červenci nás navštívilo pět a půl tisíce platících návštěvníků, letos osm tisíc,“ porovnává Martina Sedláková z marketingu zámku Žďár.

Podle průzkumu Koruny Vysočiny letos turisté zůstávají v regionu déle než dříve. „Průměrná doba ubytování se ze dvou dnů změnila v průměru na tři a půl,“ porovnává Königová.

Turisté se podle zkušeností ubytovatelů také více zajímají o výlety do přírody. Hosté rovněž víc platí kartou než hotovostí.

Podle některých provozovatelů restaurací a penzionů si letos turisté raději vaří sami, upřednostňují pokoje s kuchyňkou a lednicí. „Podnikatelé vnímají, že lidé šetří a neutrácí větší částky, nepřikupují si služby navíc,“ poukazuje manažerka.

Nad podzimem visí otazník

Velkou neznámou zatím zůstává podzimní sezona, na kterou mají ubytovatelé podle průzkumu obsazenost v průměru 42 procent. „Některé firmy už ruší svoje naplánované akce, začalo to po důkladné mediální masáži,“ naráží Marian Štetina na to, že se znovu více řeší onemocnění covid-19.

„Nižší zájem o podzim může být způsoben změnou chování turistů. Pobyty a dovolenou si objednávají na poslední chvíli, vyčkávají, jak se bude vyvíjet situace v konkrétním regionu,“ míní Oľga Königová.

Očekává, že se tato situace zlepší i díky pobídce Kraje Vysočina, který turisty láká formou slevových poukazů na ubytování, v rozpočtu na to uvolnil 10 milionů korun.