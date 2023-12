Hej mistře! Rybovu mši cvičí více než sto zpěváků a muzikantů, vystoupí jedinkrát

Obří těleso čítající přes sto lidí vystoupí ve žďárské klášterní bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše v sobotu 30. prosince v 18 hodin.

Jak se zrodil celý nápad? „Trošku jsem to v uvozovkách okopíroval, protože jsem se takového projektu párkrát účastnil v Praze, kdy se spontánně spojují sbory a jednotlivci. Moc se mi ta myšlenka líbila a říkal jsem si, že bychom to určitě dokázali i tady,“ popisuje Jan Gregor ze Svratky, který působí jako varhaník také ve žďárské bazilice.

Právě on je hlavním iniciátorem akce, má však k ruce celou řadu pomocníků včetně sbormistryně Hany Bořilové, která jinak vede chrámový sbor u sv. Prokopa. „Bez ostatních bych to nedokázal dotáhnout do této podoby,“ děkuje akční hudebník.

Za sebou mají čtyři společné zkoušky, teď už je na programu generálka a samotné vystoupení. „Moc času už nezbývá,“ přitakává Jan Gregor.

Sólisté, muzikanti a sbor

Do října se organizátorům přihlásilo kolem 120 lidí ochotných se zapojit do koncertního provedení slavné skladby přeštického rodáka.

„Máme čtyři sólisty zpěváky, muzikantů je kolem pětadvaceti, zbytek je sbor, v jehož řadách je i zhruba třicet mužů,“ počítá Gregor. Na předchozích zkouškách však řada přihlášených z různých důvodů chyběla, a tak nakonec bude překvapením, kolik vystupujících se sejde.

Mezi muzikanty se zapojil i místní violoncellista Tadeáš Jadrný. V patnácti letech patří mezi úplně nejmladší členy celého tělesa. Skladbu Jakuba Jana Ryby bude hrát úplně poprvé a těší se.

„Rybovka je velká vánoční mše. Když se tady naskytla taková pěkná příležitost, tak bych si ji rád zahrál. Bude to velká zkušenost,“ svěřil se student pardubické konzervatoře s tím, že cellisté budou v celém tělese pravděpodobně pouze dva.

Při žďárské Rybovce spojí síly členové různých sborů a uskupení – například chrámový sbor od sv. Prokopa, Horácká muzika, část Svatopluku, vyučující ze základní umělecké školy, ale i lidé odjinud. „Například z Luk nad Jihlavou, Krucemburku, Nového Města nad Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, Svratky, Kameniček a dalších míst,“ vypočítává Gregor.

Jedinečné vystoupení

Sbor bude doprovázet na varhany. Ovšem ne na ty velké, barokní, nedávno zrestaurované. „Na ně bych sice hrál rád, ale není to možné, nemohli bychom se naladit s dnešními nástroji, například s dechy,“ vysvětluje Jan Gregor. „Staré varhany jsou o půl tónu výš.“

Žďár má pestrou historii sborové scény včetně velkých přehlídek, ale takováto akce bude zřejmě unikátní. A zůstane také u jediného vystoupení. „Na jednu stranu je to možná škoda, na druhou stranu to bude jedinečné. Bylo by také komplikované spojit se dohromady na více místech. Už takhle bylo složité najít termín pro takovou spoustu lidí. I proto jsme zvolili ve vánočním týdnu pozdější termín, protože každý někde hraje či zpívá,“ poukazuje Gregor.

Důvod, proč při výběru skladby padla volba právě na Rybovku, která dokáže posluchače nabít neuvěřitelnou energií, je celkem prozaický.

„Mně osobně se tato skladba moc líbí, je to symbol Vánoc. A když jsme promýšleli, jestli takovou akci zvládneme, uznali jsme, že Rybovka je poměrně známá, velká většina sborů ji někdy absolvovala, na což jsme spoléhali. Bylo by těžké se v tomto počtu učit něco nového,“ míní hlavní iniciátor s tím, že hledali skladbu, kterou dokážou secvičit i během několika málo zkoušek.

Větší prostor si vybrat nemohli, žďárský klášterní kostel je druhým nejdelším chrámem na Moravě. Nicméně kvůli členění prostoru využijí jen její půlku. Zato při zkouškách se docela tísnili – sál Základní umělecké školy Františka Drdly by pro společné zkoušky potřeboval trošku nafouknout.