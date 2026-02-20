„Kvůli pokračujícím ruským útokům tam velmi trpí energetická infrastruktura. Tu však lidé nutně potřebují pro zajištění klíčových oblastí, jako je zdravotnictví, vodárenství, školství nebo administrativa,“ vylíčil žďárský starosta Martin Mrkos. V případě prosby partnerů z Ukrajiny šlo podle vedení města především o čas.
„Každý den, kdy tam nefungují nebo jsou omezeny dodávky energie, hraje velkou roli. Naštěstí žádost dorazila zrovna v týdnu, kdy tady zasedalo zastupitelstvo města, takže jsme do programu zařadili mimořádný bod,“ popsal Mrkos. Představitelé Žďáru se začátkem února jednomyslně shodli na pomoci Chustu a schválili poskytnutí věcného daru.
Co aktuálně nabízí trh
Konkrétně šlo o devět kusů elektrocentrál různých typů o výkonu od 5,5 kW do 15 kW v celkové hodnotě 630 tisíc korun. Ukrajinští kolegové sice podle radnice preferovali spíše zařízení s vyšším výkonem, tedy mezi 50 až 100 kW. To byla ale ideální představa, kterou nebylo možné v tu chvíli naplnit.
„Takové elektrocentrály teď na trhu nejsou, jejich dodávky trvají klidně i tři měsíce,“ objasnil žďárský starosta a dodal, že po kontaktování ukrajinské strany ale bylo zjištěno, že velice hodnotné a přínosné budou pro válkou sužovanou zemi i zařízení o nižším výkonu. „Stěžejní byla v tomto případě hlavně rychlá dodávka,“ doplnila mluvčí radnice Blanka Sobolová.
O administrativní a logistickou část akce se postaral dobročinný fond ViZa, který dlouhodobě pomáhá naplňovat partnerství uzavřené mezi Krajem Vysočina a právě Zakarpatím. Elektrocentrály byly ve spolupráci s firmou Požární bezpečnost vyzvednuty a naloženy v pondělí 16. února v Jihlavě a obratem zamířily do cílové destinace.
„Na březen pak připravujeme ještě větší konvoj s humanitární pomocí od řady měst, firem a dalších dárců,“ připomněla za nadační fond ViZa Kateřina Svobodová, koordinátorka pro spolupráci Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
Žďár nad Sázavou nepomohl svému partnerskému městu Chust poz prvé. Již v minulosti, v roce 2022, posílal ukrajinským partnerům například i „vodní elektrárnu“ – moderní automatickou tlakovou stanici na čerpání vody nebo o rok později hned několik elektrocentrál. Vedle toho rovněž další humanitární pomoc, mimo jiné ve formě plen, potřeb pro děti a různých hygienických pomůcek nebo léků.
„Před časem nás z Chustu prosili i o zajištění vakcín proti žloutence, ale zrovna tohle není bohužel v moci města. Navíc nedostatek těchto vakcín byl zrovna i v celé České republice,“ zmínil Mrkos a doplnil, že zrovna vývoz některých typů léků nebo vakcín je krom toho poměrně složitá administrativní záležitost.
Vysloužilá stavební technika
Žďár v současné době řeší také poptávku svých ukrajinských partnerů po komunální nebo stavební technice, klidně i vysloužilé. „To je věc, která je momentálně rozpracovaná, nejde ji uskutečnit úplně obratem. Komunikujeme ohledně toho s lokálními stavebními firmami,“ upřesnil starosta Žďáru.
Radnice zvažuje rovněž darování vyřazené hasičské cisterny, svým dobrovolným hasičům totiž nedávno pořizovala novou.
Ukrajinský Chust, sídlo na soutoku řek Riky a Tisy, zhruba deset kilometrů severně od hranic s Rumunskem, má přibližně 28 tisíc obyvatel. Partnerským městem Žďáru nad Sázavou se stal v říjnu 2017. Je součástí takzvané Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Partnerství Kraje Vysočina s touto Zakarpatskou oblastí trvá již od roku 2007.