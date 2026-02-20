Boj o čas i elektřinu. Žďár poslal do partnerského Chustu devět nových centrál

S výpadky elektřiny, která je nezbytná pro fungování stěžejních služeb, se stále potýká řada míst napříč Ukrajinou. Patří mezi ně i Chust, sídlo ležící v Zakarpatské oblasti, u hranic s Rumunskem. Chust je také partnerským městem Žďáru nad Sázavou, který teď ukrajinská strana požádala o rychlou pomoc.
Elektrocentrály, které pro Ukrajinu za 630 tisíc nakoupil Žďár nad Sázavou,...
Elektrocentrály, které pro Ukrajinu za 630 tisíc nakoupil Žďár nad Sázavou, putovaly po naložení v Jihlavě (na snímku) do zakarpatského Chustu. | foto: archiv Dobročinného fondu ViZa

„Kvůli pokračujícím ruským útokům tam velmi trpí energetická infrastruktura. Tu však lidé nutně potřebují pro zajištění klíčových oblastí, jako je zdravotnictví, vodárenství, školství nebo administrativa,“ vylíčil žďárský starosta Martin Mrkos. V případě prosby partnerů z Ukrajiny šlo podle vedení města především o čas.

„Každý den, kdy tam nefungují nebo jsou omezeny dodávky energie, hraje velkou roli. Naštěstí žádost dorazila zrovna v týdnu, kdy tady zasedalo zastupitelstvo města, takže jsme do programu zařadili mimořádný bod,“ popsal Mrkos. Představitelé Žďáru se začátkem února jednomyslně shodli na pomoci Chustu a schválili poskytnutí věcného daru.

Konkrétně šlo o devět kusů elektrocentrál různých typů o výkonu od 5,5 kW do 15 kW v celkové hodnotě 630 tisíc korun. Ukrajinští kolegové sice podle radnice preferovali spíše zařízení s vyšším výkonem, tedy mezi 50 až 100 kW. To byla ale ideální představa, kterou nebylo možné v tu chvíli naplnit.

„Takové elektrocentrály teď na trhu nejsou, jejich dodávky trvají klidně i tři měsíce,“ objasnil žďárský starosta a dodal, že po kontaktování ukrajinské strany ale bylo zjištěno, že velice hodnotné a přínosné budou pro válkou sužovanou zemi i zařízení o nižším výkonu. „Stěžejní byla v tomto případě hlavně rychlá dodávka,“ doplnila mluvčí radnice Blanka Sobolová.

O administrativní a logistickou část akce se postaral dobročinný fond ViZa, který dlouhodobě pomáhá naplňovat partnerství uzavřené mezi Krajem Vysočina a právě Zakarpatím. Elektrocentrály byly ve spolupráci s firmou Požární bezpečnost vyzvednuty a naloženy v pondělí 16. února v Jihlavě a obratem zamířily do cílové destinace.

„Na březen pak připravujeme ještě větší konvoj s humanitární pomocí od řady měst, firem a dalších dárců,“ připomněla za nadační fond ViZa Kateřina Svobodová, koordinátorka pro spolupráci Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny.

Žďár nad Sázavou nepomohl svému partnerskému městu Chust poz prvé. Již v minulosti, v roce 2022, posílal ukrajinským partnerům například i „vodní elektrárnu“ – moderní automatickou tlakovou stanici na čerpání vody nebo o rok později hned několik elektrocentrál. Vedle toho rovněž další humanitární pomoc, mimo jiné ve formě plen, potřeb pro děti a různých hygienických pomůcek nebo léků.

„Před časem nás z Chustu prosili i o zajištění vakcín proti žloutence, ale zrovna tohle není bohužel v moci města. Navíc nedostatek těchto vakcín byl zrovna i v celé České republice,“ zmínil Mrkos a doplnil, že zrovna vývoz některých typů léků nebo vakcín je krom toho poměrně složitá administrativní záležitost.

Vysloužilá stavební technika

Žďár v současné době řeší také poptávku svých ukrajinských partnerů po komunální nebo stavební technice, klidně i vysloužilé. „To je věc, která je momentálně rozpracovaná, nejde ji uskutečnit úplně obratem. Komunikujeme ohledně toho s lokálními stavebními firmami,“ upřesnil starosta Žďáru.

Radnice zvažuje rovněž darování vyřazené hasičské cisterny, svým dobrovolným hasičům totiž nedávno pořizovala novou.

Ukrajinský Chust, sídlo na soutoku řek Riky a Tisy, zhruba deset kilometrů severně od hranic s Rumunskem, má přibližně 28 tisíc obyvatel. Partnerským městem Žďáru nad Sázavou se stal v říjnu 2017. Je součástí takzvané Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Partnerství Kraje Vysočina s touto Zakarpatskou oblastí trvá již od roku 2007.

