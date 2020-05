Břehy řeky Sázavy ve Žďáře spojuje nový most, fungovat začne v červenci

Součástí stavby je také takzvané předmostí, které je navrženo tak, aby se lidé po schodech vedle lávky dostali přímo k hladině řeky. Most bude lemován dřevěným zábradlím.

„Cena stavby činí přibližně 3,7 milionu korun a je součástí projektu rozvoje cyklodopravy ve městě,“ řekl starosta Martin Mrkos.

Do tohoto projektu spadá také další lávka přes řeku Sázavu, jež povede ze sídliště Klafar do lokality za sportovní halou. Konstrukce tohoto mostku, rovněž určeného pro chodce a jezdce na kole, je již připravena na lití betonu, k němuž by mělo dojít v průběhu příštího týdne. Lávka na Klafar vyjde na zhruba dva a půl milionu a hotová má být do konce srpna.

Kromě novostaveb mostů přes Sázavu plánují na radnici i obnovu těch stávajících, které už mají svá nejlepší léta za sebou. Jde o lávku spojující Nábřežní a Žižkovu ulici z roku 1963 a most od kulturního domu do ulice Dr. Drože, jenž pochází z konce 70. let.

Oba mostky budou po demolici nahrazeny novými. V současné době je zpracováván projekt, který má být hotov v září. Město za něj zaplatilo 1,1 milionu korun.

„Stavební práce jsou v plánu na příští rok, pokud tedy zastupitelstvo schválí uvolnění potřebné částky z rozpočtu, což nyní, kdy vyhodnocujeme ztráty způsobené pandemií koronaviru, není úplně jisté,“ dodal Mrkos.

To, že lávky už mají něco „odžito“, ale podle vedení města neznamená, že by hrozilo jejich zřícení nebo byl pohyb po nich nebezpečný.

„Na všech našich lávkách a mostech se dělá technicko-bezpečnostní dohled a procházejí pravidelnou revizí,“ ujistila místostarostka Ludmila Řezníčková.

Město má takových staveb v majetku jedenáct. Opravy lávek, které to nejvíce potřebují, jsou v plánu i do dalších let.