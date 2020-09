Žďárská gilotina nad řekou Sázavou se stala postrachem místních vodáků

Situace je paradoxní i z toho důvodu, že pouhých pár desítek metrů od mostu se nachází klubovna žďárských vodních skautů z přístavu Racek, kteří řeku často využívají k tréninkům nebo vozí zájemce na lodičkách při nejrůznějších akcích pro veřejnost.



„Pro děti je tento úsek řeky ideální k tomu, aby se na klidnější vodě naučily loď ovládat. Takže za příznivého počasí se snaží oddíly na pramicích i na kanoích vyjíždět na vodu co nejčastěji. Je to i několikrát do týdne. Trasu mají teď ale bohužel kvůli mostu dost omezenou. O víkendové akci pro veřejnost na Farčatech jsme lodě museli dopravit za most ke schodům k vodě a jezdilo se až odtamtud,“ přiblížil Ivo Zita, který se ve žďárském skautingu pohybuje již od roku 1968. Léta byl kapitánem přístavu a také dnes se do jeho činnosti zapojuje.

Že nové přemostění toku Sázavy vodním skautům poněkud zkomplikovalo tréninky, potvrzuje rovněž současný kapitán přístavu Petr Bednář.

Zpočátku přitom podle jeho slov vypadala stavba „neškodně“. „Když jsme na lodi projížděli ještě pod holou mostovkou, tak se středem dalo celkem pohodlně proplout. U břehu řeky směrem k parku na Farských humnech už most trochu bránil průjezdu, ale říkali jsme si, že tedy budeme muset být trochu opatrnější a držet se s dětmi raději při opačné straně,“ popsal Bednář.

Na stav řeky má vliv hlavně jez

Brzy se však ukázalo, že s podeplutím této překážky to bude ještě „trochu“ komplikovanější...

„Na konci prázdnin přibyla konstrukce pro zábradlí, která vše snížila o zhruba deset centimetrů, a nakonec svrchní dřevěné latě, které ubraly ještě dalších dvanáct čísel,“ vysvětlil kapitán.

Přestože je letos vody v Sázavě více, než byli lidé zvyklí v předešlých extrémně suchých letech, ani drobný pokles hladiny by podle vodních skautů situaci nijak výrazně nezměnil. Na stav řeky v inkriminované lokalitě má totiž spíše než počasí vliv především Jermářův jez, který byl původně vybudován k regulaci toku pro úpravnu vody strojírenského podniku Žďas, ale k tomuto účelu se již dlouhá léta nepoužívá.

„Žďárská gilotina“ je tak nyní předmětem vtipů místních. Ti na sociálních sítích například navrhují vodákům, aby místo pod lávkou využili k trénování takzvaných eskymáckých obratů. K situaci se již vyjádřilo i vedení města, které urychleně chystá nápravu. Ta naštěstí nebude nijak extrémně náročná. Ukázalo se totiž, že nízký průjezd pod mostem zapříčila montážní chyba.

„Zábradlí bylo namontováno opačně delším koncem dolů. Ten měl být přitom nad mostovkou. Proto bude zábradlí otočeno, a tím se dostaneme se spodní hranou na 120 milimetrů podle projektové dokumentace. Změna proběhne v rámci odstraňování vad a nedodělků,“ informoval žďárský starosta Martin Mrkos.

Slavnostní otevření je 25. září

Oprava přemostění se podle něj uskuteční v nejbližších dnech a do 25. září, na kdy je naplánováno slavnostní otevření, bude již stavba k vidění ve finální podobě.

Most pro pěší a cyklisty je součástí projektu rozvoje cyklodopravy ve městě. Do tohoto projektu spadá například ještě další lávka přes řeku, která propojuje sídliště Klafar s centrální cyklistickou stezkou podél Sázavy, nová trasa pro jezdce na bicyklech ze Žďáru do Stržanova nebo cyklostezka v ulici 1. máje.

Předpokládané náklady ve výši 25,3 milionu korun, z nichž dotace pokryla 14,2 milionu, se nakonec v průběhu výstavby navýšily. Na vícepráce město muselo vydat 3,4 milionu korun. Největší podíl na tom měla nová komunikace do Stržanova, kde byl objeven silný pramen vody, a muselo tam být tedy sanováno podloží a vytvořena retence vody.