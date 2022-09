Zájemci o stavební parcely bivakují před úřadem. Mnozí celý týden

Zájemce o rezervaci zlákala hlavně pevně daná cena 2 357 korun za metr čtvereční bez daně. Jako první byl na místě Jiří Sláma - do čela se postavil v neděli večer. Hned v pondělí, kdy se zahájení „čekačky“ rozkřiklo, dosáhla fronta svého maxima 27 míst.

Sláma se v ní střídá se svojí přítelkyní. Na systém rezervací si nestěžuje. „Přijde mi to v pohodě. Mám tady počítač, mohu tedy i pracovat. Působím v IT, tak není problém dělat na dálku. A zbytek času příjemně vyplním s ostatními čekajícími. Myslím, že se tu sešla fajn parta a vlastně už utužujeme budoucí sousedské vztahy,“ směje se Sláma.

Sedí, stejně jako řada dalších, na skládací rybářské židličce. S ostatními vedle vchodu do úřadu vytvořili skupinku, kde řeč rozhodně nevázne. Další lidé postávají okolo, vyřizují telefonáty, pospávají. Ve stínu stromů před budovou skupinka mužů hraje karty, maminky se snaží uhlídat malé děti pobíhající kolem.

„Jsme vesměs všichni mladší lidé, kteří jsou ze Žďáru nebo odtud pocházejí, většina má i děti, takže je dost společných témat k povídání,“ pochvaluje si Klára Svobodová.

Ta dostala o scházející se frontě informaci v pondělí od kamarádky, takže když se chystala v ten den odpoledne na úřad na koordinační schůzku k pozemkům, už věděla, že musí přijít s předstihem a rovnou obsadit místo v pořadí. Kdo to neudělal a myslel si, že se zařadí až po schůzi, měl smůlu.

V noci měli hlídku, spali u vchodu

Lidé u úřadu i nocují, někteří v autech, další v hamace či ve stanech, pro něž jim radnice vyhradila plochu za budovou. „V noci jsme tu s klukama měli i hlídku a spali přímo u vchodu, abychom měli přehled a usměrnili případně někoho nového,“ říká Sláma.

Šťastlivci, co dorazili do fronty včas, si své pozice dobře hlídají. Vytvořili si vlastní pořadník i pravidla, mají na sebe kontakty. Kdo by se vzdálil na delší dobu a nenechal za sebe ve frontě náhradu, bude ze seznamu vyškrtnut.

Asi jen málokdo by vydržel před radnicí bivakovat celý týden, proto je na místě i dost střídajících. Mnohdy je do akce zapojeno celé příbuzenstvo. „Jsem tu jako zástup. Naštěstí jsme velká rodina, tak se střídáme. Babičky, dědové, zapojuje se každý, kdo zrovna může,“ vysvětluje další z přítomných žen.

Mladá maminka, jež zrovna nahání u vchodu svoji čtrnáctiměsíční dceru, potvrzuje, že střídaní ve frontě se musí pojit s dobrou organizací a logistikou. „Manžel chodí do práce, takže ho teď střídám já, jinak pomáhají samozřejmě i babičky. Malá se tady ale zabaví snadno, se všemi už se seznámila. Někdy se to sejde, že je tu hotový baby koutek, každý tu nějaké dítě má u sebe,“ líčí mladá žena pocházející ze Žďáru.

Nyní žije s rodinou u Brna, ale do města se chtějí v budoucnu vrátit. „Tyto parcely vychází hodně výhodně, u Brna je to cenově úplně někde jinde. Navíc nás láká místní příroda a klid,“ dodává žena.

V provozních době mohou čekající využívat prostory úřadu, včetně kantýny a toalet, po „zavíračce“ pak mají k dipozici toi-toiku, již město nechalo přistavit. U vchodu vyrostly i velké party stany jako zázemí před nepřízní počasí.

„Že se lidé začnou scházet takhle brzy, jsme úplně nečekali. V nynější ekonomicky nejisté době se zájem o stavební pozemky jen těžko odhaduje. Snažili jsme se ale čekajícím vyjít maximálně vstříc a zajistit jim, co potřebují,“ uvedla mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová s tím, že město zájem o bydlení ve Žďáře velmi těší.

Systém i pro méně movité

Radnice se tímto způsobem nabídky parcel vrátila k postupu, jaký praktikovala před zhruba pěti lety, kdy nabízela pozemky v Barvířské ulici. I tehdy byl zájem velký, lidé ale čekali ve frontě „jen“ dva dny předem.

Vedení města se tento postup jeví jako nejspravedlivější. „Aukce většinou předpokládá, že si pozemky koupí ti nejbonitnější lidé. My ale chceme dát šanci i těm, kterým ekonomická situace aspoň trošku umožňuje pozemek získat,“ uvedl žďárský starosta Martin Mrkos.

S ním souhlasí i oslovení zájemci ve frontě. „Za mě osobně je to fér postup. Nevím, jak jinak by se to dalo udělat spravedlivější. Je to bydlení na celý život, tak ten týden člověk nějak vydrží,“ dodává Sláma.

Rezervace parcel začne příští týden v pondělí, úřad bude zájemce přijímat od osmi hodin ráno.