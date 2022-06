Dopravní chaos u žďárských škol ohrožuje bezpečí žáků, město hledá řešení

Jelikož ale řešení dopravy v těchto místech není rušnému provozu uzpůsobené, vzniká chaotické prostředí, kde se chodci doslova motají mezi couvajícími nebo otáčejícími se vozidly. Připravena je tak nejen informační kampaň a apel na rodiče žáků, ale i případná dopravní omezení.

„Nabízejí se dvě cesty. Jednou z nich je vyjít vstříc poptávce automobilové dopravy a činit většinou dost drahá opatření spojená se stavebními úpravami, aby byly odděleny proudy chodců a aut. Druhá varianta je zavedení jednoduchých technických opatření, například že auta ke škole ve vymezený čas prostě zajíždět nemohou,“ vysvětlil starosta Martin Mrkos.

Když prší, nápor se zvětší

Potíže jsou nyní hlavně u ZŠ Švermova, dále u dvou ZŠ Komenského 6 a 2. U prvně jmenované školy bylo při nedávném sčítání vozidel mezi sedmou a osmou hodinou ranní napočítáno 68 automobilů.

„V den, kdy hodně pršelo, jsme to sledovali znovu - a zaznamenali dokonce 85 aut. Situace se bohužel za poslední roky nelepší, spíš naopak. Čím dál víc rodičů i přes naše prosby zastavuje co nejblíže ke škole. Auta se pak v okolí vstupu kumulují a je to tam velmi nepřehledné a nebezpečné,“ posteskl si Jaroslav Ptáček, ředitel ZŠ Švermova.

V minulosti podle něj byli rodiče schopni zajíždět auty i přímo do areálu, na parkoviště v prostorách školní zahrady, aby to měli o pár desítek metrů blíž k družině; vjezd tam tak musel být zakázán.

Také vedoucí žďárských strážníků Martin Kunc považuje ranní dopravu u ZŠ Švermova za velmi komplikovanou. Rodičům, kteří potřebují nebo z nějakého důvodu chtějí vozit dítě do školy autem, doporučuje, aby alespoň volili pro vyložení potomka klidnější místa, jež nejsou v těsné blízkosti školní budovy.

„Ideální je to například na centrálním parkovišti u tržnice, odkud dítě pohodlně dojde během pár minut až ke vchodu, a to po chodnících, aniž by překonávalo nějakou silnici,“ navrhuje řešení Kunc.

Městská policie podle něj již připravila návrh opatření, jež by mohlo ranní chaos u „základky“ vyřešit. „Jedná se o zákaz vjezdu ke škole mezi sedmou a osmou hodinou ranní. Z něj by bylo samozřejmě vyjmuto zásobování,“ uvedl Kunc.

Živelný provoz

Podobně problematická je situace i u dvou ZŠ v Komenského ulici, byť tam dopravu částečně ustálilo zavedení jednosměrného provozu. Auta tak už nejezdí po úzké komunikaci tam a zpět, čímž se snížil počet průjezdů. Vozidel jako takových ale u škol neubylo.

„Při sčítání bylo před ZŠ Komenského 6 zaznamenáno 61 automobilů, plus jeden, co jel dokonce v jednosměrce v protisměru. Před ZŠ Komenského 2 bylo napočítáno 76 vjezdů aut,“ popsal Mrkos s tím, že dopravní potíže a chaotické situace se spíš z prostor před školami částečně přesunuly na jiné místo, konkrétně na účelovou komunikaci za školními budovami u sportovního hřiště. Dle návrhu strážníků by však mohlo živelnému provozu v této lokalitě učinit přítrž částečné zjednosměrnění i této silnice.

Aby radnice na problematiku bezpečnosti u škol upozornila, chystá ve spolupráci s policií a strážníky akci s názvem Týden školních ulic, která proběhne příští týden.

„Cílem je toto téma otevřít k veřejné diskusi. Půjde o dobrovolnou akci, kdy rodiče vyzveme, aby zvážili, zda je skutečně potřeba vozit děti až před vchod, nebo zda lze najít jiné, alternativní způsoby, jak děti ke škole alespoň přiblížit,“ objasnil starosta.