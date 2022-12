Žďárskou jedli v evropském parlamentu zdobí foukané secesní ozdoby

Končící české předsednictví v Radě Evropské unie nabídlo i možnost prezentace Česka. A europoslanec Tomáš Zdechovský se ve spolupráci se sklárnou rozhodl přivézt do belgické metropole jednu z tuzemských tradic.

„Chtěli jsme ukázat nějakou českou tradici, která zároveň symbolizuje český um, něco, co potvrzuje rčení ‚zlaté české ručičky‘. O nápadu jsem se zmínil před majitelkou zámku Loučeň Kateřinou Šrámkovou, která je zároveň i obchodní ředitelkou sklárny Koulier, a společně jsme vymysleli český vánoční strom,“ uvedl Tomáš Zdechovský.

Čtyřmetrovou jedli věnovala společnost Kinský Žďár, která je největším soukromým vlastníkem lesů na Vysočině. V tomto případě však nešlo o dřevinu přímo z rozsáhlých porostů rodiny Kinských, ale o strom rostoucí v areálu tři sta let starého hospodářského dvora Lyra, nacházejícího se poblíž žďárského zámku.

„Jako místní patrioti, Evropané a podporovatelé udržitelného hospodaření v lese po mnoho generací vlastníků a lesníků jsme pyšní, že tento krásný strom je symbolem naděje a inspirace pro členy Evropského parlamentu,“ řekl potomek starobylého šlechtického rodu Constantin Kinský.

Skláři experimentovali od jara

Čtyřmetrovou jedli zdobí v Bruselu secesní kolekce, čítající přes čtyři desítky dekorů, s barevnými variantami je to celkem přes sto jedinečných druhů foukaných skleněných ozdob z Oflendy. Mezi nimi jsou i tvary, které byly vyfoukány vůbec poprvé, skláři experimentovali od jara.

„Přípravám jsme se v naší sklárně věnovali dlouhé měsíce. Strom jsme dokonce cvičně zdobili už u nás, abychom vytvořili ozdoby na míru, aby byl zaplněn a decentně zdoben každý kousek. Myslím, že z reakcí všech zúčastněných se dá říct, že se nám to povedlo a strom řadě lidí vyrazil dech,“ uvedla Kateřina Šrámková.

Podle Tomáše Zdechovského by mohla vzniknout nová tradice, na niž by mohly navázat další předsednické země v následujících letech. „Je to skvělá možnost, jak přiblížit Evropské unii národní tradice jednotlivých členských zemí,“ míní Zdechovský.