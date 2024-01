Čekat u díry v ledu a zahřívat se čajem. Rybářům nechybí trpělivost ani v lednu

Ve Víru se rybaří od minulé soboty. „Čekali jsme na větší mrazy, aby se rybník zatáhl. Jakmile se udělal sedmicentimetrový led, začali jsme jej navíc polívat pomocí hasičských hadic, abychom to urychlili a led sílil z obou stran,“ líčí Jakub Preisler, člen výboru Moravského rybářského svazu, pobočného spolku Vír. Rybáři tak chtějí co nejvíc prodloužit sezonu zimního rybolovu.

Ve středu dopoledne panoval u zhruba hektarového rybníka klid, přijelo celkem devět nadšenců. Při sobotním zahájení sezony tu však bylo mnohem rušněji. „Celkem šedesát dospělých rybářů plus děti,“ zmiňuje Preisler.

Už od osmi hodin postával na ledě Luboš Oplt. Se svým kamarádem přijeli z Tišnova.

„Základem je termoprádlo, zkrátka být teple oblečený,“ říká Oplt. „Chytám celoročně. Na zimním rybaření mě baví, že je to takové zpestření,“ svěřuje se.

„Je fajn, že jsme na čerstvém vzduchu,“ přidává se jeho kamarád, který si navrtal díru jen o pár metrů vedle. „Jelikož jsme autem, zahříváme se jen čajem,“ zmiňuje chlapík, který se představil jako Lukáš.

Na jednu povolenku, která stojí 400 korun, si může odnést tři lososovité ryby. Po dvou hodinách rybaření má chycené dvě, další ale pustil. „Chytá se bez protihrotu, ryba se tak snadno vyháčkuje už v dírce a pustí se. Doufáme, že přijde ještě nějaká větší. Většinou je to ale podobná velikost,“ zmiňuje Lukáš.

Podle Jakuba Preislera mohou rybáři vrátit rybu do vody pouze v případě, že ji vyháčkují už v díře. „Jakmile se spálí o sníh nebo led, je nulová šance, že by ryba přežila,“ poukazuje.

Větší než „pánvičková“ velikost

Vírští rybáři zatím mají ve Vojtově rybníku nasazené pouze pstruhy duhové, na víkend ale plánují doplnit ještě siveny, mezi nimiž už budou i ryby větší než „pánvičkové“ velikosti.

Zatímco rybáři z Tišnova mají po dvou a půl hodinách vyčerpaný limit – a zajištěnou večeři, o kousek dál rybaří Martin z Předkláštěří, který dorazil i s tříletým synkem.

„V sobotu jsme nic nechytili, ale stejně se mnou chtěl jet znovu,“ vypráví mladý rybář. „Ale chtělo by to nějakou rybu, hned by ho to bavilo víc. Chodím chytat i v létě, uvidím, jestli ho to bude bavit,“ dodává.

Pstruzi dlouho nezabírají ani na mušku, ani na masného červa. „Jsem tu relativně krátce. Po tři čtvrtě hodině ani ťuk. Doufal jsem, že když je tu málo rybářů, budou brát víc,“ diví se Martin. Prvního pstruha se tak dočkal až po hodině.

Synek, kterému jede pusa jako rozhlasovému moderátorovi, zjišťuje, že rybička není na hraní, ale k večeři. Ani to mu ale radost nekazí.

Lov na dírkách se provozuje většinou jen na soukromých rybnících. V okolí Víru například také v Nedvědici nebo v Dalečíně.

Vírští rybáři zvažují, že v případě dobrých podmínek uspořádají i závody. Na dírkách se tu chytá i přes týden (ve vypsaných termínech dopoledne či odpoledne), o víkendu od sedmi do tří.

Vrtáky a pruty půjčují k povolence zdarma, návnady si mohou zájemci na místě koupit.