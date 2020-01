Přeměnu meziříčské synagogy, v níž je nyní tržnice, zaplatí i Jágrův dres

„Na úvod chystáme dvě akce. Na 23. února benefiční koncert špičkového The Beatles Revivalu, jednoho z nejlepších na světě. Výtěžek půjde na transparentní účet na podporu synagogy,“ řekl zastupitel Tomáš Rapušák, který patří do pracovní skupiny pověřené jednáním o převodu.

Druhou akcí pak je dražba kladenského dresu jednoho z nejlepších hokejistů všech dob Jaromíra Jágra i s jeho podpisem.

„Dres jsem dostal od této světové hokejové legendy. Jarda je rád, že může takovou akci podpořit,“ vysvětlil Milan Nový, další osobnost českého hokeje. Nový podporuje opravu a lepší využití synagogy prostřednictvím své nadace Caps 66.

„Synagoga je moc hezká, bylo by dobré, kdyby ji město získalo do svého majetku. Krůček po krůčku vše dáváme dohromady, každý pomáháme, jak umíme,“ dodal Milan Nový.

Jágrův dres se bude dražit prostřednictvím internetové aukce. „Bude předcházet koncertu, aby se dal už při tomto koncertu předat,“ nastínil plány Rapušák.

Osud Nové synagogy, která po holokaustu za druhé světové války přestala sloužit původnímu účelu, se řeší bezvýsledně už několik volebních období.

Zástupci radnice loni v říjnu potvrdili, že se s židovskou obcí coby majitelem dohodli na převodu a dalším využití Nové synagogy na město. V objektu, který potřebuje zásadní rekonstrukci, je nyní dvoupatrová asijská tržnice.

Jak by mohla v budoucnu Nová synagoga a prostor kolem ní vypadat, na to se zaměřil ve své diplomové práci místní architekt Vojtěch Marek. Počítá s přeměnou na kulturní centrum. „V návrhu odstraňuji vše, co není původní,“ zmínil Marek.

Synagogu by mělo získat město. Kdy to bude, ale není jasné

A jak daleko jsou aktuálně jednání mezi oběma stranami?

„Židovská obec Brno chystá smlouvu o prodeji. Jakmile ji pošle městu, chvíli bude trvat, než dojde k finální shodě. Smlouvu pak musí ještě schválit zastupitelstvo,“ nastínil starosta Velkého Meziříčí Josef Komínek (ČSSD).

Zastupitelé už souhlasili se zadáním stavebně technického průzkumu. Ten by mohl být zhruba do měsíce a půl hotov. „Pak budeme vědět, kolik nás bude rekonstrukce stát,“ dodal starosta. Samotný prodej nemovitosti podle něj bude za symbolickou cenu.

„Časem bychom měli synagogu převést, jednáme o tom, ale zatím není nic dohodnuté,“ reagoval na dotaz MF DNES předseda Židovské obce Brno Jáchym Kanarek.



Klíčový pro další vývoj událostí bude výsledek stavebně technického průzkumu. „Je potřeba k tomu, aby měli zastupitelé všechny věci k rozhodnutí. Doufám, že pak v zastupitelstvu rozhodne zdravý rozum místo politikaření,“ zmínil Tomáš Rapušák (Meziříčské fórum), který odkup synagogy prosazuje.

Židovská obec dříve několikrát neúspěšně žádala o dotaci na rekonstrukci. Město zatím musí s vyřešením financování čekat. „O dotaci nemůžeme žádat, dokud není synagoga naše,“ připomněl starosta Komínek. Cena rekonstrukce se bude pohybovat v řádu desítek milionů korun.

A kdy skončí tržnice? „Současný nájemce má smlouvu do konce března. Pokud se nemovitost bude převádět hned, asi se domluvíme na ukončení. Jinak bychom zřejmě prodloužili nájemci užívání,“ pravil Jáchym Kanarek.