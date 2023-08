Včelaři se radují i z lesního medu, který se kvůli kůrovci stal spíše vzácností

„Medu máme relativně dost, rozhodně více než loni. Zpočátku, na konci dubna a v květnu, se sice sezona nevyvíjela moc dobře, bylo chladné a deštivé počasí. Nakonec přišly ale i teplé dny a medu je díky tomu dostatek,“ popsal Pavel Kaláb, předseda základní organizace Českého svazu včelařů (ČSV) v Novém Městě na Moravě, která má kolem dvou set členů. Takzvaná druhá snůška už podle něj aktuálně končí, med se v těchto dnech točí pro letošek naposledy.

„Letos se u nás objevil v některých lokalitách i tmavý medovicový med, jsme spokojení,“ podotkl Kaláb s tím, že právě mizející lesy, stejně jako chemizace zemědělství a intenzivní hospodaření jsou problémy, jež včelaře dost trápí. „Lidé by si měli uvědomit, že neničí životní prostředí jen včelám, ale hlavně sami sobě,“ konstatoval předseda.

Ceny světlého medu na Novoměstsku se teď podle něj pohybují kolem dvou stovek, za tmavou verzi tohoto přírodního sladidla mohou zájemci zaplatit i o 40 korun více. „Částky se samozřejmě liší podle toho, kdo med prodává. Včelař v malé vesničce, co nemá takový odbyt, drží cenu na dvou stovkách, ve městech si mohou prodejci dovolit zvýšit třeba na 220 korun i víc,“ objasnil Kaláb.

Dodal, že určitým milníkem cenotvorby v regionu jsou Slavnosti medu, jež pořádají novoměstští včelaři v závěru srpna v Novém Městě na Moravě. Lidé si mohou na akci med a další včelí produkty nakoupit. „Tam se v podstatě i nasazuje místní cena medu, jíž se potom většina včelařů z okolí obvykle drží,“ podotkl Kaláb s tím, že částky napříč krajem či republikou pak samozřejmě bývají odlišné.

Levněji na Světelsku

O něco levněji mají zájemci možnost nakoupit třeba na Světelsku, kde se podle Aleše Fišera, předsedy základní organizace ČSV Světlá nad Sázavou, pohybují ceny světlého medu kolem 170 korun, o něco dražší je med tmavý. Sezona se podle něj vyvinula nakonec vcelku dobře, byť včelařům příliš nepřálo jarní počasí. „Měli jsme také poměrně velké úhyny včel po zimě. Ale oproti některým jiným regionům, jako je třeba Karlovarský kraj, jsme na tom byli ještě dobře,“ uvedl Fišer.

Zhruba od 160 korun do dvou stovek se pohybují ceny medu na Jihlavsku, kde se podle dosavadních informací od včelařů výnosy budou nejspíše držet obvyklého průměru. Údaje o stavu včelstev, včetně výnosů, ale budou tamní členové ČSV nahlašovat až počátkem září. „Já osobně jsem na tom podobně jako loni, takže ani ceny zvyšovat neplánuji,“ konstatoval František Meduna, předseda jihlavské organizace ČSV, jež čítá necelé tři stovky členů.

Obavy však má, stejně jako řada dalších včelařů, ze zvažovaného zdanění medu i pro maloproducenty, co prodávají takzvaně ze dvora. „Letos to ještě zřejmě aktuální nebude, ale pokud návrh projde, na ceně se to může podepsat,“ obává se Meduna.

Úly má na okraji Jihlavy, celkem na dvě desítky včelstev. Tento rok měl z každého na jedno „vytočení“ kolem 30 až 40 kilogramů medu. Výsledné množství se odvíjí mimo jiné i od místa, kde úly stojí – zda je tam dostatek květové plodiny, pole řepky, lesy.

Proti pylové alergii

Na nedostatek zájemců si dlouholetý včelař stěžovat rozhodně nemůže. „Mám určitý okruh zákazníků, kteří na mě spoléhají. Domluvíme se a přijedou si pro med, plus se samozřejmě ozývají i zákazníci noví. Pro včelaře je podle mě takový stav ideální,“ myslí si Meduna.

Stabilní až rostoucí popularitu domácího medu potvrzuje i Pavel Kaláb. „Lidé si uvědomují, že to je zdravá lokální potravina. Její konzumace navíc odstraňuje alergie ke všem možným pylům. Malé množství pylů totiž konzumenti přijímají právě v medu a zvyknou si pak na ně,“ vysvětlil Kaláb.

Ani včelař Kamil Kurtin z Včelí farmy Kurtinovi, jež se nachází v Račicích na Třebíčsku, s prodejem svého zboží problém nemá. „Zájem je setrvalý, med je mezi lidmi hodně oblíbený,“ potvrdil včelař. I on má letos v nabídce po delší době kromě světlého medu i tmavý medovicový. „Na některých stanovištích se zadařilo. Jsem za to rád, je to snad po pěti letech, co tmavý med máme,“ pochvaluje si včelař.

Nové ceny plánuje stanovit zhruba za měsíc, ty současné se pohybují kolem 180 až 200 korun. „Musíme samozřejmě reagovat na rostoucí ceny cukru, které šly oproti loňsku o 100 procent nahoru. Nevylučuji tedy, že se ceny medu navýší,“ dodal Kurtin.

Přibývá úlů

Mezi lidmi se však netěší popularitě jen med, ale i včelaření jako takové. Například na Novoměstsku se této zálibě věnuje čím dál víc lidí a není také už jen doménou starší generace. Více včelaří rovněž ženy. „Dříve to bylo spíš tak, že se včelaření dědilo – zemřel včelař, vzal to po něm syn. Dnes ale začínají i lidé středního věku, kolem padesátky, bez zkušeností s včelařením z rodiny. Děti mají odrostlé, jsou finančně zabezpečení, mají vlastní domek se zahradou a tam podmínky pro chov včel,“ popsal Kaláb.

Ostatně ne každý se podle jeho slov může věnovat sportu nebo myslivosti. „Navíc co je z hlediska výživy lepšího, než možnost nabídnout vnoučatům svůj kvalitní domácí med?“ položil dotaz Kaláb.