Vánoční svátky si mohou lidé na Vysočině zpestřit i kufrováním či šifrovací hrou

Mapu do ruky a hurá do terénu

Mix pochodu nebo i běhu a orientace v mapě a terénu. To je kufrování, stále oblíbenější zábava, kde si najdou své sportovci i rodiny s menšími dětmi. Cílem je najít podle mapy, případně i s pomocí buzoly, vyznačené body, přičemž přesné vedení trasy si účastníci volí sami. Na kontrolách, označených obvykle bílo-červenými lampiony, pak čeká část tajenky.

Stovky lidí míří pravidelně třeba na Krátecké kufrování v okolí Krátké na Novoměstsku. Letos se koná už 13. ročník, a to od 26. do 31. prosince. „Start je v Domě přírody Žďárských vrchů, kde zájemci obdrží za 40 korun mapku. Po návratu je bude čekat hrnek horkého čaje a sušenka,“ popsala Marie Rajnošková, jedna z pořadatelek. Účastníci mohou zavítat i do expozice Domu přírody, kde je navíc připravena Zimní stopovaná – dětská hledačka zaměřená na vysočinskou zvěř.

V pátek 29. prosince se bude kufrovat také v Novém Městě na Moravě. „Tato trasa je vhodná i pro kočárky a menší děti – vedena je městem a jeho nejbližším okolím,“ dodala Rajnošková. Start i cíl je v Horáckém muzeu.

Netradiční způsob kufrování zvolili letos v Borech na Velkomeziříčsku. Na deset míst převážně v katastru obce tentokrát pořadatelé neinstalovali žádná označení, vyrazit do terénu tak lze kdykoliv. „Při tomto 3. ročníku jsme krajinu ‚nezaneřádili‘ cedulemi. Věříme, že si lidé poradí jen s mapou, kde jsou body vyznačeny, či s telefonem,“ řekla za organizátory Blanka Křížová. Pomoci mohou i fotky a informace o stanovištích na webu obce. „Opět jsme se snažili vybrat i méně známá místa, která turisté díky akci mohou objevit,“ dodala Křížová.

Betlémy klasicky i netradičně

Vánoce jsou neodmyslitelně spjaty s betlémy. Zájemci za nimi mohou až do 28. ledna vyrazit například na tradiční výstavu do Muzea Vysočiny Třebíč, kde lze tentokrát v zámeckých konírnách obdivovat hlavně betlémy z Itálie. K vidění ale jsou i tuzemské exponáty, včetně ukázek třebíčského betlémářství. Kdo by rád spojil prohlídku betlémů spíš s procházkou, má možnost třeba v Jihlavě. Součástí Vánočního putování, kdy veřejnost objevuje svátečně laděná místa, je i Betlémská stezka s řadou betlémů ve vitrínách prázdných obchodů. Nechybí výtvory z klasických materiálů, ale i nezvyklý exponát ze stavebnice Lego. Mapa je k dispozici na webu www.dojihlavy.cz.

12. prosince 2023

Putovní hru Půjdem spolu za betlémy si připravily žďárské farnosti ještě s dalšími organizacemi. Na osmi stanovištích napříč městem mohou zájemci nejen objevovat betlémy, ale také sbírat do hrací karty razítka. Kdo jich získá alespoň šest, může se 7. ledna v kostele svatého Prokopa těšit na malou odměnu a slosování o překvapení. V souvislosti s betlémy nelze vynechat Třešť. Místní specialitou je Betlémská cesta, kdy návštěvníci podle plánku míří do domácností rodin, jež své betlémy nabízí k prohlídce. Bývá jich kolem dvaceti. Další exponáty mohou zájemci spatřit například v muzeu, zámku, kostele či expozici v Domě J. A. Schumpetera.

Vánoční úniková hra v Jihlavě

Jihlavské vánoční putování je zábava, díky níž vezmou na milost procházku na čerstvém vzduchu i ratolesti, které je jinak těžké odpoutat od mobilního telefonu. Právě bez mobilu se zapnutými daty se totiž při této šifrovací únikové hře aktéři neobejdou. Tajemství zakódovaných zpráv a hádanek pak zájemci odhalují na řadě míst ve vánočně nazdobeném městě; startovací bod je u kostela svatého Jakuba.

„Jedná se o otázky, které jsou vázané k místu, šifry i vánočně laděné zapeklitosti,“ přibližují influenceři z Vysočiny z profilu Zas dovča, kteří hru už otestovali. Únikovka je až do konce února k dispozici zdarma v aplikaci Exitovky, ke stažení ji lze najít na Google Play a App Store.

Památky lákají i mezi svátky

Ačkoli je většina hradů, zámků a dalších památek již uzavřena, najdou se výjimky, kam lze zavítat i mezi svátky. Prohlídky se budou od 27. do 29. prosince konat například v třebíčské bazilice svatého Prokopa. V zimní sezoně mohou turisté zamířit i do další památky UNESCO – žďárského kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Pro turisty je otevřeno v úterý a čtvrtek, komentované prohlídky začínají v 10, 12 a 14 hodin. Návštěvníky uvítají i v areálu blízkého žďárského zámku. V tamním Muzeu nové generace bude vyjma 24. a 25 prosince otevřeno denně, a to až do konce roku podle vypsané provozní doby.

Klidnou sváteční atmosféru mají lidé možnost nasát třeba v klášteře Želiv na Pelhřimovsku. V předvečer Štědrého dne si tam lze mezi 19. a 20. hodinou projít interiér kláštera a kostela za svitu svíček.

Bruslení pod širákem

Bez ohledu na vrtochy počasí se mohou milovníci bruslení věnovat svému koníčku na mnoha umělých kluzištích. V Jihlavě mají lidé bezplatně k dispozici hned dvě plochy – velkou kruhovou na Masarykově náměstí, s kapacitou až sto lidí, a menší sportoviště pro třicet lidí na Parkánu. Na náměstí je možné využít i službu půjčovny a broušení bruslí.

Letos poprvé si umělé kluziště užívají i obyvatelé Žďáru nad Sázavou, a to na náměstí Republiky. „Zájemci jej mohou využít denně mezi 9. a 20. hodinou,“ upřesnila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová. Vstup je zdarma. Zabruslit si venku na ledu, jenž se obejde bez mrazu, se dá například i ve Velkém Meziříčí, Třebíči či Polné. Kdo dává přednost klasickému ledu, má také dost příležitostí – většina zimních stadionů přidala na vánoční prázdniny do svého harmonogramu více hodin pro veřejnost.

Za zvířaty do zoo

Návštěvníci mají v jihlavské zoologické zahradě dveře otevřené denně – a ani vánoční svátky nejsou výjimkou. Na zájemce navíc čeká pestrá nabídka nejrůznějších akcí. Připraveny jsou večerní vstupy za sníženou cenu, rodinný kvíz, komentovaná krmení nebo vánoční večerní prohlídky. A přímo na Štědrý den mají děti vstup do zoo pouze za jednu korunu.

Ožije příběh zrození Krista

Divadelní ztvárnění příběhu narození Ježíše Krista budou moci diváci zhlédnout v mnoha městech i menších obcích kraje. Vydat se s pastýři a třemi králi na cestu k Betlému lze přímo na Štědrý den třeba v Osové Bítýšce nebo v Třešti. Na Boží hod vánoční se Živý betlém koná mimo jiné v Jihlavě, Velké Bíteši či Radostíně na Žďársku, 26. prosince pak například v Chotěboři a ještě o den později v Třebíči.

Sport i relax v bazénu

Ani příznivci plavání se nemusejí během svátků své vášně vzdávat. Většina bazénů a akvacenter bude o prázdninách až na pár dní v provozu, i když otevírací doba se může od běžných týdnů lišit. Pelhřimovský bazén avizuje uzavření jen na Štědrý den, Vodní ráj Jihlava kromě toho ještě na Silvestra. Žďárské relaxační centrum bude fungovat vyjma 24. a 25. prosince a Nového roku denně, stejně tak Aquapark Laguna v Třebíči.