Válka na Ukrajině a ekonomická nejistota se podepisují na psychice lidí

„Žili jsme v nejistotě covidové a nyní postupně přecházíme do nejistoty, kterou vyvolávají válečné události. Na psychice lidí se to určitě projevuje, ale zvýšený zájem o konzultace teprve očekáváme. Vše je ještě v počátku a lidé zatím čerpají z vlastních sil. Bude to mít stejnou křivku, jako měl a dosud má covid,“ předpokládá Tereza Vágnerová, vedoucí služby krizového Centra J. J. Pestalozziho v Jihlavě.

Jak se zástupci oslovených poraden shodují, obavy z krvavého válečného konfliktu řeší i jejich stávající dlouhodobí klienti. „Válka na Ukrajině a vše, co s tím souvisí, je velice časté téma u klientů, kteří k nám chodí delší dobu. A ač řešili do této doby jiné otázky, tak tohle je nyní na pořadu dne. Dopad na psychiku lidí to tedy určitě má,“ souhlasí také Marie Freiwaldová, ředitelka Psychocentra Kraje Vysočina.

V zařízení rovněž evidují nárůst žádostí o konzultace. „V tuto chvíli ale nemůžeme říct, zda to má souvislost s válkou na Ukrajině. To budeme vědět v následujících třech týdnech, kdy se budeme setkávat s klienty, které jsme objednávali v posledních čtrnácti dnech,“ poznamenala.

„Zprávy mi nedělají dobře“

Lidé se nejčastěji obávají toho, že by se válečný konflikt mohl přenést dál do Evropy, přemítají o tom, co by se mohlo stát, jak případně zachránit sebe i svou rodinu, kam se skrýt v případě útoku.

„Vůbec mi nedělají dobře zprávy, kde se hovoří o možné třetí světové válce, výhrůžky jadernými zbraněmi a těžce na mě doléhají samotné obrázky z Ukrajiny. Přemýšlím o tom, co bychom dělali, kdyby se to, co je na Ukrajině, dělo nám. Neustále sleduji zprávy, i když vím, že bych neměla, a pořád na to myslím. Ani nemohu pořádně spát,“ svěřila se Nikola, třicetiletá maminka tříletého Matýska.

Obavy mají lidé i z ekonomických důsledků válečného konfliktu, jako je všeobecné zdražování a růst cen energií a benzinu. Svěřují se s tím třeba i svým praktickým lékařům. „Je to téma poměrně časté. Mají obavy hlavně ze zdražování, pociťují existencionální nejistotu,“ přitakává praktická lékařka Lenka Zachová.

Malá odolnost vůči změnám

Podle odborníků situace doléhá nejvíce na lidi, kteří tráví příliš mnoho času u televize a čtením zpráv. „Pak jsou to také občané, kteří mají vazby na Ukrajinu. Mají tam známé, spolupracují s ukrajinskými občany. Nebo ti, kteří se intenzivně vrhli do pomoci válečným uprchlíkům. Doléhají na ně konkrétní informace, konkrétní příběhy,“ připomíná Marie Freiwaldová.

Podle ní vždy záleží na tom, jak je dotyčný odolný vůči změnám a stresovým situacím. „Ti odolnější umí informace lépe zpracovat. Záleží také na přílivu informací, na schopnosti vyhodnotit je a zpracovat tak, aby dopad nebyl tak velký. Ale určitě se dá v souvislosti s válečnými událostmi předpokládat výskyt úzkostí, v některých případech panických atak, prohloubení depresivních stavů. Pokud člověk bojuje s depresemi, každá zátěžová situace ji může prohloubit nebo nastartovat novou ataku,“ dodává ředitelka Psychocentra.

Jak se ze situace vymanit a ochránit své duševní zdraví? Podle Terezy Vágnerové je jednou ze základních rad filtrovat přísun informací. „Omezit jejich přísun, vyčlenit si na to jenom krátký čas během dne a pak se věnovat běžnému životu, koníčkům, práci, dětem… Ale ne každý člověk je schopný tuto základní radu dodržet. Je to ale rada, která je nejfunkčnější,“ zdůrazňuje.

Také ředitelka Psychocentra Marie Freiwaldová radí žít přítomností. „Zafixovat se na to, co je teď a tady. Třeba že musíme koupit jarní boty pro děti. Pokud ale člověk pociťuje výrazné úzkosti, neměl by odkládat návštěvu odborníka či se poradit s praktickým lékařem. Dostane prostor pro sdílení svých pocitů, dostane se mu ujištění, že to zvládá dobře a že tak má postupovat dál,“ radí.