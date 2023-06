Burleska tančila na slavnosti vína před dětmi. Rodiče bouří, řeší to policie

„Pořadatel slavností v Třebíči má opravdu zvláštní představu o kulturním programu na odpoledne pro rodiny s dětmi,“ okomentovala na Facebooku video Milada Svobodová.

„Nechutný! Hodně nechutný,“ hodnotil Václav Tomášek.

„Mravní úpadek lidstva,“ myslí si Tomáš Bajer.

„Pamatuju si dobu (fakt už su stará), kdy na podobných slavnostech bejvávaly děvčata navlečený v naškrobených krojích,“ přidává další diskutující Lenka Veselá vzpomínku na někdejší podobu vinařských akcí.

Zodpovědnost rodičů, myslí si další

„Určitě přiznávám svou chybu, že to vystoupení mohlo být více k večeru. Na druhou stranu, jsou to Slavnosti růžového vína, akce o pití alkoholu, ne nějaký dětský den,“ uvedl pořadatel akce Aleš Mejzlík.

Ten připouští, že někdy je pro rodiče složité vyrazit na akci bez dětí. „Ale po minulém ročníku, kdy tu bylo asi dvacet nebo třicet dětí, jsem chtěl program více zaměřit pro dospělé,“ pokračuje Mejzlík.

Na druhou stranu jeho samotného vystoupení, které bylo na programu v 16.30 a v 18.30, překvapilo. „Někdo mi říkal, že burlesque má více forem vystoupení, takhle byla skoro nejvíce odhalená, co jsem pochopil. Takže ty naštvané rodiče a maminky chápu,“ uznává Mejzlík.

Podle něj mají rodiče důkladně zvážit, zda děti na podobnou akci brát. „Co je polonahá žena proti opilému člověku, který se válí po zemi, zvrací do keře a chodí kolem něj děti,“ podivuje se Mejzlík. „Přijde mi to, upřímně, jako bizár. Všichni moralizují, že polonahé ženské tělo je špatné. Ale není nic jednoduššího, než, když už rodiče vezmou děti na takové vystoupení, mu zavřít oči nebo ho na chvíli otočit, když se něco takového stane.“

„Rodiče dle programu měli očekávat, co tam bude a že to není pro děti. Zodpovědnost rodičů,“ zastává se pořadatele Monika Bedlová.

Také Matouš Břenek kritizuje přístup rodičů, kteří své děti na akci vzali a na vystoupení pustili. „Měli by zatknout každého rodiče, který bere dítě na slavnosti vína. Tam samozřejmě děti nemají co pohledávat.“

„A rodiče se smějí a natáčí to? Pak se divte, ze se děti na základce chtějí nechat předělat na opačný pohlaví,“ dodává Veronika Bartáková.

Mejzlík zároveň připouští, že do budoucna zváží, zda taková vystoupení do programu akce zařadí. „Jsme poučení, příští ročník to určitě chceme mít střízlivější. Bylo to i špatně načasované, to přiznávám. A třeba to tam ani nemuselo být,“ říká Mejzlík. „Na druhou stranu ten program byl veřejný.“

Prostřednictvím svého účtu na sociálních sítích Elektra Show na diskuzi reagovala také samotná burleska, která vzniklý poprask označuje jako „hon na čarodějnici“. „Na vystoupení, které je na tomto příspěvku, jste byli moderátorkou upozorněni, že není úplně vhodné pro děti. Ptám se vás všech tedy, proč jste svoje děti neodvedli a nechali je tam stát?! I když jsem už jednu show na podiu předvedla 1,5h před tím, věděli jste snad, o co půjde, nebo jste se raději oddávali chuti vína a v ten moment vám to nevadilo?“

Město bude požadovat vrácení příspěvku

Program akce, kterou pořádala společnost Night robots s.r.o. z Pocoucova negativně reagovalo také město Třebíč. „Oblíbené Slavnosti růžového vína mají v Třebíči už devítiletou tradici. Letošní slavnosti, které se konaly v sobotu 17. června, se bohužel tradičnímu programu vymykají,“ píše se v tiskové zprávě.

„Město Třebíč nebylo pořadatelem akce a od nevhodného programu se distancuje. Vyzývá pořadatele, aby se veřejně za tento exces omluvil,“ pokračuje tisková zpráva z města, které na letošní ročník těchto slavností přispělo z rozpočtu částkou 60 tisíc korun. „Tu nyní bude od pořadatele vymáhat zpět, kvůli porušení etiky a morálky při slavnostech.“

Celou záležitostí se na základě zveřejněných informací videa na sociálních sítích a článků ve sdělovacích prostředích začali zabývat třebíčští policisté. „Šetření je na samém počátku, o jeho výsledku vás budeme informovat,“ uvedla mluvčí Dana Čírtková.