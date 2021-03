Rozpočet Světlé je vyrovnaný, radnice šetří kvůli přestavbě náměstí

Do nového náměstí Trčků z Lípy by letos mohlo jít kolem dvanácti milionů korun. V příštím roce by to ale mohlo být až 60 milionů. Peníze si už nyní radnice odkládá bokem, a snaží se tak ušetřit na jiných investicích.

„Došlo i k výpadku na straně daňových příjmů ve výši zhruba jedenáct milionů korun. Na vině je covid a opatření proti jeho šíření,“ upozornil světelský starosta František Aubrecht.

Přesto je rozpočet, který v minulém týdnu schválilo zastupitelstvo, zhruba o pět milionů vyšší než ten loňský.

„Výrazně nám pomohly jednak peníze našetřené v uplynulých letech, jednak prodej bytového domu za 37 milionů korun,“ poukázal místostarosta Josef Hnik.

Je třeba připravit nové městské pozemky

Kromě náměstí se toho ovšem do investic tentokrát tolik nedostalo. Uskutečnit by se měla obnova povrchu v tenisové hale a radnice počítá i s přípravou nových pozemků v lokalitě Kalvárie.



„Podařilo se nám prodat poslední volný městský pozemek a žádné už nemáme. Je třeba připravit nové,“ konstatoval Aubrecht.

Z rozpočtu půjdou peníze i na rekonstrukci komunikace v místní části Josefodol. A v součtu přibližně třemi miliony chce město i letos dotovat v rámci grantových programů sport, kulturu a sociální oblast. Na dotaci je pak závislá přestavba Společenského domu.