Potravinová banka mění sídlo, přestěhuje se do bývalých skláren ve Světlé

„Před pár dny byl celý proces koupě nemovitosti dokončen, už jsme zapsáni v katastru nemovitostí. Stihli jsme vyměnit okna a připravujeme další rekonstrukci vnitřních prostor,“ uvedl Miroslav Krajcigr, předseda potravinové banky.

Společnost zatím sídlí v Ledči nad Sázavou v pronajaté budově. V ní má stovky metrů čtverečních skladových ploch. To ovšem nestačí. Zájem o její služby rapidně narůstá, a to jak ze strany dodavatelů, tak odběratelů.

„Ze strany dárců registrujeme rychle se zvyšující poptávku. Ke spolupráci s námi je tlačí PR i nové zákony proti plýtvání potravin. Zahájili jsme například spolupráci se supermarkety i třeba velkým distributorem ovoce a zeleniny,“ vysvětlil Krajcigr s tím, že prodejcům spoluprací s potravinovou bankou třeba odpadá starost o nevyužité potraviny.

Potravinová banka Vysočiny potraviny předává takřka výlučně dalším větším odběratelům, jejichž prostřednictvím se dostávají k cílovým klientům. Jsou to nejčastěji charitativní organizace nebo sociální odbory. Na Vysočině jich má přes šest desítek. A přibývají další.

To vše na potravinovou banku klade čím dál větší nároky. „Určitě někde budeme mít strop. Počítám, že bude trvat tak dva až tři roky a dosáhneme na něj. Do té doby ale bude zájem růst,“ zamýšlí se Miroslav Krajcigr.

Aby na to společnost byla připravena, koupila ve Světlé objekt bývalých skláren. Nachází se v centru města v Komenského ulici naproti sportovní hale. Na jeho pořízení, výměnu oken a zprovoznění získala banka stoprocentní dotaci. Náklady se blíží 19 milionům korun.

V tuto chvíli to potravinová banka bere jako rozšíření prostor. V Ledči ještě chvíli zůstane. „Protože jsme na zřízení banky v Ledči rovněž dostali dotaci, musíme splnit podmínky udržitelnosti. Ještě tři roky tam budeme v pronájmu. Pak se do Světlé zcela přesuneme,“ řekl Krajcigr.

Lidí v nouzi přibývá

Příchod potravinové banky do Světlé vedení města přivítalo. „Lidí, kteří spadnou do sociální nouze, bohužel přibývá, a to i u nás. Přítomnost potravinové banky jim může pomoci. Jako město budeme tuto službu podporovat,“ vyjádřil se místostarosta Tomáš Rosecký.

Podle Krajcigra by potravinová banka v nově získaných prostorách mohla v plné míře fungovat od léta. Ve Světlé vznikne i jedno ze sítě odběrových míst. Do té doby interiéry přebuduje dle svých potřeb a budovu na nový účel připraví.

Další vylepšení se bude dít za provozu. Změna sortimentu, kdy se víc do popředí zájmu dostává čerstvé zboží i ovoce a zelenina a naopak mírně upozaďuje trvanlivé zboží, bude na provozovatele klást jiné nároky. Například musí zajistit větší kapacitu ledniček a mrazáků.

„Část máme od partnera. Je to zařízení, které je funkční, ale má některé vizuální vady. To už ale nestačí. Během příštích dvou let bychom chtěli využít dotace na pořízení velkokapacitních lednic a mrazáků. Tam jdou náklady do milionů,“ svěřil se Miroslav Krajcigr.

V loňském roce potravinová banka v Ledči nad Sázavou rozdala potřebným 380 tun potravin. To je o 18 tun více než v roce 2021. A dokonce čtyřnásobek toho, co běžně vydávala před pěti lety. Na podzim se téměř vyčerpala, pomohla jí listopadová sbírka.

„Potravinová banka hrála klíčovou roli v zásobování Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině. Spolu s Českým červeným křížem jsou hlavními garanty nejen potravinové, ale i další potřebné humanitární pomoci,“ říká o ní hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Roste i počet pracovníků

I proto Kraj Vysočina potravinovou banku ročně finančně podporuje. „Pravidelný 200tisícový příspěvek poskytuje Kraj Vysočina Potravinové bance Vysočiny od roku 2016,“ upřesnil radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Jan Tourek.

Banka postupně také zvyšuje počet pracovníků. Na počátku roku přijala čtyři, nyní jich v různých úvazcích zaměstnává čtrnáct. Několik z nich jsou lidé s postižením, kteří by na trhu práce těžko hledali uplatnění. Jako sociální podnik na ně banka dostává příspěvek.

„Nové pracovníky jsme už nabírali s ohledem na otevření skladu ve Světlé nad Sázavou. Někteří proto právě ze Světlé jsou. V tuto chvíli máme ideální stav,“ poznamenal předseda potravinové banky.