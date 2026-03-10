Hlídka dopravních policistů řidiče osobního vozidla Seat Leon zastavila v rámci běžného dohledu na silnici I/38 v obci Skuhrov. Jakmile ale policisté nahlédli do registru nedoplatků, zjistili, že mají před sebou dlužníka. „V systému CEPAN zjistili nedoplatek na pokutách ve výši 32 200 korun,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.
Místo toho, aby muž dluh na místě vyrovnal, vytáhl podle policie telefon a začal si policisty natáčet. Zatímco hlídka plnila svou povinnost a sundávala z auta registrační značky, řidič se jim otevřeně vysmíval. Komentoval jejich zručnost a video následně i se svými poznámkami vyvěsil na sociální sítě.
Jenže příspěvek byl jen poloviční pravdou. Řidič se sice pochlubil „akčními“ záběry, ale už svým sledujícím zamlčel, proč u kraje silnice vlastně stojí a proč mu policisté značky berou. To, že nerespektuje zákony a dluží státu desítky tisíc, v jeho internetovém příběhu chybělo.
Zaplať, nebo značky dolů
Policisté dnes mají díky systému CEPAN možnost trestat neplatiče přímo v terénu. Pokud řidič na místě nezaplatí – ať už v hotovosti nebo kartou přes terminál – dál prostě neodjede.
„Postup je takový, že pokud policisté zjistí nedoplatek, vyzvou řidiče k jeho uhrazení. Pokud ho uhradí, policisté mu vystaví doklad a může v jízdě pokračovat,“ vysvětluje Jaroslav Hyrš, vedoucí dopravního inspektorátu v Havlíčkově Brodě.
Pokud se ale řidič k placení nemá, jako v tomto případě, policisté mu buď nasadí botičku, nebo mu rovnou vezmou značky. Bez nich je auto nezpůsobilé k provozu a řidiči nezbývá než si zajistit odtah nebo jít pěšky.