Přibyslav chce, aby hroby sovětských vojáků a pomník obětem válek zmizely

Dva hroby na jihovýchodní straně náměstí leží od druhé poloviny 40. let minulého století. Jsou součástí pomníku padlým, na jehož vrcholu až do loňska stál rudoarmějec se samopalem. Sochu nechala radnice po řadě konfliktů po vypuknutí války na Ukrajině odstranit.

Nyní by to samé chtěla učinit i s oběma hroby. Připravuje kompletní rekonstrukci náměstí a pietní místa na něm už mít nechce. „Vyhlásili jsme architektonickou soutěž na novou podobu náměstí. S hroby v ní už nepočítáme,“ uvedl přibyslavský starosta Martin Kamarád.

Důstojnějším místem je hřbitov

Před pár dny dokonce záměr odstěhovat hroby z náměstí schválili přibyslavští zastupitelé. Ostatky sovětských vojáků by podle jejich mínění měly spočinout na místním hřbitově. Radnice na něm chce zároveň zřídit důstojnější pietní místo.

„Náměstí není místo, kde by měly spočívat ostatky lidí. Důstojnějším místem posledního odpočinku je hřbitov,“ tvrdí Kamarád.

Jenže to vše může narazit. Oba hroby jsou totiž evidované jako válečné. A s nimi pohnout není vůbec jednoduché. V tuto chvíli se to dokonce může jevit jako nemožné. K přemístění totiž město potřebuje souhlas jak ministerstva obrany, tak ruské ambasády.

Podle nápisů v azbuce mají v jednom hrobě ležet Vladimír Leonidovič Fomin a Klim Petrovič Kočegura. V Přibyslavi zahynuli „při plnění služebních povinností“ až po konci druhé světové války, 25. června 1945. Podle dostupných údajů měli zahynout při nehodě.

Ve druhém hrobě by měl být pohřbený kapitán Maslov a tři jeho druzi, kteří padli při osvobozování Československé republiky. Za jakých okolností se tak mělo stát a kdy, není na náhrobku uvedeno.

Na manipulaci s válečnými hroby, v nichž jsou uloženy ostatky sovětských občanů, se vztahuje mezinárodní smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací, kterou v devadesátých letech uzavřeli prezidenti Václav Havel a Boris Jelcin. Týká se mimo jiné i uznávání a údržby válečných pomníků na území obou států.

Získat souhlas je velmi obtížné

Jak potvrzuje Daniel Trtík z právního oddělení krajského úřadu, který má na starosti evidenci válečných hrobů na Vysočině, koordinaci péče o ně a projednání přestupků, jichž se ohledně hrobů obce dopustí, bez souhlasu ruské ambasády nebude přemístění ostatků možné.

„Ten bude v současné době velmi obtížné, ne-li přímo nemožné získat. Ruská ambasáda k tomu svolení nedávala v klidnějších časech, případně vůbec nekomunikovala. Vycházím ze zkušeností, které s jejich přístupem na Vysočině máme,“ konstatoval. Po rozpoutání války na Ukrajině zločinným Putinovým režimem je vydání souhlasu nepřátelské zemi utopií.

„Za devět let, co jsem starostou, se odehrála spousta věcí, které jsem si dřív ani nedovedl představit. Nevzdáváme to, toto by třeba mohla být jedna z nich. Problém spíš vidím v technické stránce. Na ruské ambasádě je momentálně pět a půl člověka a nefunguje,“ podotkl Kamarád.

Kdo byl Ukrajinec? A kdo Rus?

Jistým řešením by bylo ruskou ambasádu jakožto nástupníka té sovětské obejít. Že by stálo za to pátrat po tom, odkud přesně zahynuvší vojáci byli, a kontaktovat ambasádu přímo té konkrétní země, už dříve naznačil místostarosta Ota Benc. Sovětskou armádu totiž tvořili zástupci mnoha národů. A země bývalého Sovětského svazu jsou dnes samostatnými státy.

Ani to však nebude tak jednoznačné. Klim Petrovič Kočegura sice pocházel z Dněpropetrovské oblasti, což je dnešní Ukrajina. Jenže Vladimír Leonidovič Fomin, jenž leží ve stejném hrobě, byl podle všeho Rus ze Smolenské oblasti. A národnost obětí ve druhém hrobě dnes již stěží někdo přesně určí.

Jistý postup v případě patu naznačil starosta Kamarád už loni. „Se státem, který sám mezinárodní smlouvy a státní hranice neuznává, jako město smlouvy dodržovat nebudeme,“ prohlásil. Otázkou je, nakolik vážně svá slova mířená proti Rusku tehdy myslel.

Od začátku konfliktu na Ukrajině se přibyslavský pomník obětem válek, jehož jsou hroby součástí, stal terčem sporů. Sochu rudoarmějce na vrcholu pískovcových bloků lidé spontánně zahalovali do ukrajinské vlajky, jiní ji naopak strhávali. Kvůli bezpečnosti a uklidnění emocí radnice po pár týdnech nechala sochu odstranit a uložit do depozitáře.