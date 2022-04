Odpad od domácích mazlíčků i jídlo. Třídění ukázalo, co vyhazují lidé v Polné

Polná patří k několika městům na Vysočině, která se od března do července zapojila do projektu ministerstva životního prostředí. Hlavním cílem je prostřednictvím anonymní analýzy nastínit, jak by mohla vypadat produkce všech odpadů v Česku ve výhledu až deseti let. A jak s ním efektivně nakládat.

Analýzu a metodiku pro ministerstvo zpracovává Vysoké učení technické v Brně. Uskutečnění zajišťuje Energetická agentura Vysočiny. Kromě Polné je do projektu zapojena také Červená Řečice, Třebíč a Křižanov. I tam jednou měsíčně zkoumají složení komunálního odpadu.

Podle jednatele agentury Zbyňka Boudy může z projektu těžit nejenom ministerstvo, ale i obce. „Pro ministerstvo je to rozsáhlý projekt, který trvá už tři roky. Má popsat a nastavit proces prognózování produkce všech odpadů do budoucna,“ vysvětluje Bouda.

Město se podle něj ze sesbíraných informací zase dozví, jak kvalitně se v obci třídí, kde by mohli zkvalitnit svůj systém nakládání s odpady či jak nastavit svozové dny.

Práce pro šest lidí

Jedno takové mechanické třídění patnácti kontejnerů zabere přibližně pět až šest hodin času. Je to práce pro šest lidí.

Obsah jednotlivých kontejnerů nejprve přesypou do pytlů a zapíšou, jak moc byl daný kontejner naplněný. Pak vše odvezou na třídicí místo, kde odpadky procházejí systémem sít s různě velkými oky.

„Odpad pak třídíme do třiceti předem definovaných položek. Je to například sklo, kovy či hygienický odpad. Každá vytříděná frakce se váží s rozlišením na gramy a vše se zadává do systému,“ popsal jednatel Energetické agentury Vysočina.

Podle Zbyňka Boudy jsou na třídění najímáni brigádníci, ale aktivně se ho mohou účastnit i zástupci obcí. V Polné se přidal například i místostarosta Luboš Kousal. Z výsledků analýzy on sám očekává, že se radnice dozví bližší složení komunálního odpadu ve městě.

Jak připomenul, Polná si podobný rozbor nechala udělat před několika lety u soukromé firmy. „Chtěli jsme se tehdy rozhodnout, zda prodloužit svoz komunálního odpadu na čtrnáct dní a zda přidat nádoby na bioodpad. Tehdy se nám rozborem odpadků potvrdilo, že ve směsném komunálním odpadu je více než 40 procent složek bioodpadu, který lze vytřídit. Díky tomu jsme od loňského roku zavedli svoz bioodpadu a prodloužili termín na svoz komunálního odpadu,“ popsal.

Odpad od mazlíčků

Teď by se chtěli na radnici dozvědět, zda se složka bioodpadu ve směsném odpadu snížila, zda je systém dobře nastavený a zda je třeba nějaké další podpory či osvěty. Podle výsledků prvních dnů se potvrzuje, že v Polné lidé třídí dobře. Přesto ho pár věcí udivilo.

„Překvapilo mě, jak moc se tam objevuje odpad od domácích mazlíčků. Další věc, která mě překvapila, bylo poměrně velké množství prošlých potravin, které lidé vyhazují ještě v originálních obalech. Je zřejmé, že jsou to potraviny, které jsou delší dobu v lednici a v momentě, kdy projde jejich záruční doba, vyhodí je. Jsou v těch kontejnerech dány správně, ale přijde mi, že jich je poměrně hodně. Zkrátka se nešetří,“ poznamenal místostarosta Kousal.