Řada vleků stojí. Lyžování nepřeje nedostatek sněhu i nálada lidí

„Během pár hodin se úplně ztratil všechen led a spolu s ním i šance na uspořádání mistrovství republiky v lezení na rychlost,“ zalitoval Matouška.

Organizátoři totiž zariskovali a hned na startu sezony ohlásili pro tradiční závod Vírský cepín datum 7. ledna. Teď už je jasné, že budou muset čekat na další vlnu mrazů, aby skály u řeky Svratky pod Vírskou přehradou opět pokryla souvislá ledová vrstva. „Termín závodu pak vyhlásíme v nejbližším možném termínu,“ plánuje Matuška.

22. prosince 2022

Návštěvnost stěny zatím byla i přes vliv svátků dobrá. „Denně jezdilo v průměru kolem třiceti lezců, dohromady asi 350 lidí,“ odhaduje Matuška. Postupně však musel zrušit některé lezecké cesty a v pondělí kvůli padajícímu ledu uzavřel stěnu úplně.

Teplé proudění od západu

Jásat rozhodně nemohou provozovatelé sjezdovek. Vánoční sezona byla slabá a již několik areálů je kvůli výraznému oteplení (loňský Silvestr byl nejteplejší v historii meteorologických měření) mimo provoz.

Ve Svratce na Žďársku spustil vlekař zařízení 25. prosince, už o dva dny později však hlásil jejich přerušení.

Mimo provoz je nyní i Kadlečák u Světlé nad Sázavou, Křemešník a také čtyřsedačková lanovka v Lukách nad Jihlavou.

„Čekáme, až začne znovu mrznout, abychom mohli zahájit výrobu technického sněhu,“ potvrdila včera Magda Vaňková, která provozuje sjezdovky v Lukách a na Křemešníku. „Ve středu ráno přišel mráz, ale to nestačí, potřebujeme jasnou prognózu, abychom mohli zasněžovat aspoň šest hodin v kuse, zhruba dvě hodiny trvá připravit techniku,“ vysvětluje.

Klimatické podmínky jsou podle Vaňkové úplně paradoxní. „Na Křemešníku, což je nejvýše položená sjezdovka na Vysočině, jsme naměřili v sedm ráno i třináct stupňů Celsia. Teplé proudění šlo od západu, s tím se těžko bojuje,“ lituje Vaňková.

I přes slabší vánoční návštěvnost zůstává optimistkou. „Vzhledem k tomu, že ještě před svátky začala brutální obleva a teploty se vyšplhaly až na patnáct stupňů, to nebylo nic moc. Ale zaplaťpánbůh za to, co bylo, snad se částečně pokryly náklady a úsilí, co jsme dali do zasněžování v prosinci. Využili jsme, co se dalo,“ ohlíží se za prvním nástupem zimy.

Foukání fénu na svahy

Vypnutý je od pondělka také vlek v Novém Jimramově na Novoměstsku. „Znovu startujeme v pátek ráno,“ oznámil na webu provozovatel sjezdovky na začátku tohoto týdne. Naopak v provozu zůstávají i přes výraznou oblevu areály Fajtův kopec ve Velkém Meziříčí, Čeřínek a Šacberk u Jihlavy .

„Je to nádhera,“ prohodil ironicky Karel Klapač, provozovatel sjezdovky na Harusově kopci v Novém Městě na Moravě, kde po Novém roce provoz zkrátili v pracovní dny pouze do 18 hodin a ve čtvrtek kvůli špatným povětrnostním podmínkám dokonce zastavili.

„Je to z technických důvodu, protože je úprava sjezdovky náročnější. Rolba musí rozhrnout sníh ze zásob na místa, kde rychleji odtává. Teplý vzduch, který fouká, působí na sníh jako fén, vrstva pak ubývá stejně rychle, jako když prší,“ popisuje Klapač.

15. prosince 2022

Zásoby sněhu se tak tenčí a v Novém Městě čekají na další mrazy, aby mohli dostříkat na svah nový sníh. A přáli by si také větší návštěvnost. „Zatím je velice špatná. Lidé totiž nevěří, že se dá lyžovat. Když ženy chodí po ulicích v Brně v lodičkách, je to špatné, lyžování chybí ta správná zimní nálada,“ míní Klapač. Provoz dvousedačkové lanovky spustil 21. prosince.

„Třeba včera dopoledne byla sjezdovka perfektně upravená, (po ranním mrazu) krásně přimrzlá, svítilo sluníčko, ale lidé stejně nedorazili,“ mrzí podnikatele. „Všechno je o počasí. Když je vhodné počasí, lidé si přijedou zalyžovat. Dneska spíš vytahují kola,“ glosuje.

Na chybějící zimní náladu odkazuje také Pavel Havlíček ze sjezdovky na Šacberku. „Zatím jezdíme bez omezení, snad už brzy dojde ke změně počasí. Ani ne tak kvůli sněhu, s tím snad přežijeme, ale kvůli náladě lidí,“ hodnotí Havlíček.

Nejlepší lyžování v aktuální sezoně podle něj bylo už o víkendu před Vánocemi, kdy krásně mrzlo. „Svátky už byly slabší, lidé měli jiné povinnosti, do toho přišlo špatné počasí, pršelo. Tomu je poplatná návštěvnost,“ dodává.

Jen dvě místa na běžky

Příznivci běžeckého lyžování jsou na Vysočině odkázáni pouze na dvě místa. Lyžovat se dá na technickém sněhu v areálu Český mlýn v Jihlavě, kde je najetý okruh v délce 500 metrů.

Běžkovat se dá podle webu Lyžařské Novoměstsko také ve Vysočina Areně, možnosti jsou však omezené kvůli první etapě rekonstrukce areálu. Pětisetmetrový okruh na stadionu zatím není propojený s tratěmi nad silnicí. Takzvaný horní okruh nad tubusy měří 1,3 kilometru a vzhledem ke svému profilu je určený pro zkušené lyžaře. Je potřeba respektovat časy vymezené pro veřejnost, kalendář je zveřejněný na www.vysocina-arena.cz.