Na prodej je zámek v Petrkově, kde žil a tvořil Reynek. Zájem má i stát

Zájem podle agenta realitní kanceláře M&M reality holding Kamila Bence projevilo i ministerstvo kultury. „Čekal jsem ohledně této nemovitosti velký zájem médií, ale překvapil mě velký zájem potenciálních kupců. Je to dáno příběhem té usedlosti – je to nemovitá kulturní památka spjatá z s ikonickou osobností české kultury,“ řekl Benc.

Po dohodě s prodávajícími – sourozenci Michalem a Veronikou Reynkovými – chce prý Benc začít jednat s jedním vážným zájemcem o koupi ještě během května. Preferovaným zájemcem by mělo být právě ministerstvo kultury. Jeho verdikt před dalším jednáním čekají v realitce do deseti dnů.

„Ministerstvo kultury je zájemce, který by měl záměr udržet petrkovskou usedlost v jejím současném duchu. Současně na nás však tlačí i další zájemci, nemůžeme čekat příliš dlouho,“ poznamenal Benc.

Ministerstvo kultury už dopisem požádalo premiéra Andreje Babiše o peníze na koupi petrkovského zámečku.

„Teď čekáme na odpověď. Pakliže jsme došli k závěru, že usedlost v Petrkově kvůli osobnosti Bohuslava Reynka považujeme za významný kulturní objekt a chtěli bychom ji zachovat a Kraj Vysočina ji koupit nechce, potřebujeme na to peníze, a to nejen na koupi objektu, ale i na jeho následné provozování. Pak by tento objekt mohl provozovat Památník národního písemnictví coby naše příspěvková organizace. Situace se trochu komplikuje tím, že to nebylo přednostně nabídnuto státu, ale s realitní kanceláří komunikujeme,“ řekla mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagronová.

Reynkovo dílo může mít mnoho lidí, zámek je jediný

Součástí prodávané nemovitosti je zámecký park, hospodářská stavení a také lesy, polnosti a dva rybníky. V objektu jsou dva byty.



Někteří zájemci by chtěli koupit jenom samotný zámek – bez polností. „Zájem se projevuje například ze stran těch, co by zde chtěli mít rezidenci, ale i od sběratelů Reynkových děl. Vypukla mezi nimi určitá vášeň ve smyslu, že Reynkova díla může vlastnit mnoho lidí, ale jeho zámek jenom jeden. Je to pro ně otázka prestiže,“ řekl Benc.

Sourozence Reynkovy vedly k rozhodnutí o prodeji osobní důvody.

„Prodat tu nemovitost pro mě není lehké, to nemohu popřít. Kdybych byla na ten objekt sama, asi by mě nikdy nenapadlo ho prodávat. Sama na něj ale nejsem. Byly dvě možnosti: buď bych bratra vyplatila, na což nemám peníze, nebo statek prodáme. A na tom jsme se také nakonec s bratrem shodli,“ pravila havlíčkobrodská nakladatelka a majitelka knihkupectví Veronika Reynková.

Prodávající měli domluvu s realitními agenty, aby přednostně petrkovský zámeček nabídli státním institucím, kraji či památkářům.

„Obří zájem různých kupců mě překvapil,“ přiznala Reynková.

„O prodeji jsme uvažovali dva roky, je to tady pro nás finančně neúnosné. Nemá cenu to tady lepit po kouskách, je potřeba, aby to někdo opravil celé,“ míní Michal Reynek.

Prodej zámečku vzbudil malou bouři v tuzemské kulturní obci. Zatímco publicista Miloš Doležal inicioval petici Zachraňte Petrkov! s výzvou Kraji Vysočina, aby usedlost odkoupil, spisovatel Aleš Palán mu veřejným prohlášením oponoval. Éra reynkovského Petrkova už podle Palána nenávratně skončila tím, že poslední dva jeho stálí obyvatelé, Reynkovi synové Daniel a Jiří, v roce 2014 krátce po sobě zemřeli.

Vedení kraje zatím Doležalovu iniciativu spíše zchladilo. „Pokud se pro nákup objektu nenajde společný postup ministerstva kultury, dalších institucí, eventuálně francouzských partnerů, a nepodaří se nákup vyřešit, nelze očekávat, že by byl Kraj Vysočina schopen jako jediný účastník se o tuto památku postarat,“ uvedl se hejtman Jiří Běhounek.

„Pokud o objekt nebude mít zájem stát, může být zajímavou investicí pro uvědomělého filantropa. Jeho případné aktivity, stejně jako aktivity státu, jsme připraveni podpořit,“ dodal Běhounek.