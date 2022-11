U dvou silnic na Vysočině ohlídají počasí další nové meteostanice

Nové meteostanice budou umístěny u silnic 34 na Pelhřimovsku a 19 na Havlíčkobrodsku. Na čtyřiatřicítce bude monitorovat počasí u motorestu Velký Rybník na úseku mezi Humpolcem a Pelhřimovem. Na devatenáctce bude stanice postavena na kopečku u Dobré kousek od Přibyslavi.

„U obou je dokončený betonový základ, příprava na napojení k síti nízkého napětí a osazeno je vozovkové čidlo,“ uvedl Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic. Kamery a čidla budou instalovány do konce listopadu, do provozu by stanice měly být uvedeny po 6. prosinci.

Po zprovoznění se nové meteostanice přidají k devětadvaceti, které byly v kraji dosud. Hned dvacet z nich se nachází na vysočinském úseku D1, silnice první třídy jich monitoruje prozatím devět.

Meteostanice výrazně pomáhají hlavně v zimním období. „Na základě měření senzorů a analytického vyhodnocení výstupů dokáže stanice varovat před situacemi nebezpečnými pro silniční dopravu, jako jsou námraza, led, mlha, silný vítr, náledí a mokrý nebo sněhem pokrytý povrch,“ popsal Buček.