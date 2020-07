Objemný odpad končí vedle kontejnerů, Meziříčí nastraží fotopasti

Pro lidi s trvalým bydlištěm ve městě je na takový odpad zdarma sběrný dvůr. Pokud se odpadu zbavují vedle popelnic, hrozí jim pokuta v řádech desítek až stovek tisíc korun.



S nepořádkem kolem kontejnerových stáních mají dlouhodobé potíže například v Pelhřimově.

„Jedná se zejména o lokality v ulicích Sdružená, Družstevní, U Elektrárny, U Rendlíku a okrajová místa města, jako je třeba Humpolecká ulice,“ vyjmenovala Andrea Unterfrancová z městského úřadu.

V posledních letech se podle jejích slov situace nelepší. „Bohužel v některých místech se ještě zhoršuje. Technické služby mohou bojovat s tímto nešvarem pouze navýšením četnosti úklidu a svozu, kárná opatření nejsou kompetentní ukládat,“ podotkla Unterfrancová.

Likvidace vyjde ročně bezmála na milion korun

U popelnic ve městě je často vidět objemný odpad, a to od nábytku až po velká elektrozařízení či sanitární techniku. Výjimkou ale nejsou ani drobné věci z domácností – hračky, porcelán či sportovní vybavení. Stálicí pak jsou velké nerozložené krabice, které by se přitom při správném rozložení do nádoby vešly.

„Původcem tohoto odpadu nejsou bohužel jen občané města, ale také podnikatelské subjekty,“ konstatovala Andrea Unterfrancová.

Za poslední léta se částka, kterou je nutné ročně na likvidaci odpadů vyhozených mimo určené nádoby vydat, šplhá k jednomu milionu korun.

„Žádáme proto důrazně nepřizpůsobivé občany – neodkládejte odpady mimo kontejnery a popelnice, dbejte na hygienu, snažte se minimalizovat celkový objem a množství odpadů a buďte ohleduplní ke svému okolí, nežijete v Pelhřimově sami,“ vyjádřil se k situaci místostarosta Zdeněk Jaroš.

Bezmála čtvrt milionu z městské kasy odteče na úklid nesprávně odloženého odpadu v Jihlavě. Loni částka činila 230 tisíc korun, v roce 2018 pak 260 tisíc. Rizikovými lokalitami jsou hlavně příjezdové cesty do města, kde jsou umístěny kontejnery pro zahrádkářské a chatové oblasti, či sídliště – v Březinově, Jarní a Zimní ulici.

„V centru jsou problematickými místy podzemní kontejnery v ulici Židovská nebo kontejnerové stání v ulici Třebízského. V některých lokalitách dochází časem ke zlepšení, v jiných ke zhoršení – každou řešíme individuálně,“ popsala Katarína Ruschková, vedoucí jihlavského odboru životního prostředí.

U kontejneru našli i kuchyňskou linku

Případů, kdy obyvatelé, než by vážili cestu do sběrného dvora a bezplatně tam nechali odpad, z nějž je zpoplatněna jen stavební suť, raději vyloží náklad u kontejneru, přibývá i ve Žďáře nad Sázavou. Pracovníci svozové firmy vyráží sbírat tento nepořádek dvakrát týdně. A stojí to kolem 400 tisíc za rok.

„S tímto nešvarem se potýkáme již delší dobu. Situace se v posledních letech zhoršuje, a to nejen v zástavbě bytových, ale i rodinných domů a v centru města,“ zhodnotil Matěj Papáček, mluvčí žďárské radnice.

U nádob se objevuje doslova kdeco a negativně to vnímají i obyvatelé Žďáru. „Je opravdu výjimkou, když se v okolí kontejnerů u obchodu ve Vnitřní ulici na Vysočanech neválí nějaké odpadky. Bývají tam pytle plné oblečení, nerozložené krabice, plastové kýble od barev, hračky... Loni si dal někdo práci a dovezl celou kuchyňskou linku. Přitom na sběrném dvoře by ji vzali zdarma,“ postěžoval si jeden z obyvatel čtvrti.

Bojovat proti lidem, kteří znečišťují okolí odpadových nádob, se rozhodli i ve Velkém Meziříčí. Tam se jsou potíže hlavně na výjezdech z města či v okolí větších sídlišť. Problematická místa proto pravidelně monitorují strážníci, prohřešky nahlašují i místní přes aplikaci Hlášení závad.

„Na vytipovaná místa poté odbor životního prostředí se strážníky instaluje fotopasti, které hříšníky odhalí. Situace se bohužel v poledních letech zhoršuje,“ uvedla mluvčí meziříčské radnice Michaela Hudková s tím, že problémem je i obsah nádob – kontejnery na tříděný odpad jsou plné věcí, jež tam nepatří.