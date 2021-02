Muzea ukazují díla z depozitářů. Za okny vystavují plakáty, medaile i komiks

„Pojďte se osvěžit k našemu muzejnímu ‚výdejnímu‘ okénku. Žaludek nenakrmíte, ale zato vás čeká pohlazení na duši,“ vybízejí například k návštěvě pracovnice Muzea Vysočiny Třebíč.

Třebíčské muzeum sáhlo tentokrát do své kolekce plakátů, která patří k jedněm z nejobsáhlejších. Sbírka čítá na 20 tisíc položek. Kurátoři vytipovali čtyři tematické okruhy, které postupně představují v rozsvícených oknech třebíčského zámku.

První týden to byly plakáty upozorňující na nebezpečí alkoholu, cigaret, vyzývající ke zdravému stravování a aktivnímu pohybu. Druhou skupinu tvořily plakáty politických stran napříč historií našeho státu. Termín od 15. února je věnován plakátům, které zvou na karnevaly, šibřinky, plesy či maškarní zábavy. A poslední únorový týden bude patřit plakátům z oblasti zemědělství.



Okna třebíčského zámku, kde muzeum sídlí, budou osvětlena pro potěchu návštěvníků každý den od 9 do 20 hodin. Po celou dobu je na nádvoří zámku také originální stojan, na němž jsou vylepeny kopie sbírkových plakátů.

Také pelhřimovské Muzeum Vysočiny sáhlo do sbírek uložených v muzeu. Za okny muzea připravily kurátorky cyklus výstav s názvem Co to sbíráš?

Ve čtrnáctidenních intervalech se vždy objeví nové výstavní téma. Prvním tématem byly vývěsní štíty. Nově je to pak výstava zaměřená na českého sochaře a medailéra Josefa Šejnosta. Ten se narodil v roce 1878 v Těšenově u Horní Cerekve. Veřejnosti je známý především jeho Větrný zámek na vrchu Křemešník.



Velká část expozice pelhřimovského muzea je tvořena právě Šejnostovými medailemi a portréty osobností první republiky. „S jeho dalšími pracemi už veřejnost obeznámena tolik není. Výstava si klade za cíl přiblížit tyto opomíjené výtvory a představit celistvý obraz umělce, který svému snu musel mnohé obětovat,“ říkají kurátorky výstavy.

Po čtrnácti dnech se výstava za okny muzea opět obmění. Na řadu přijde reklama a móda. „Máme pár nápadů na různá další témata, ale budeme vděčné i za ty vaše. Máte-li nějaký tip, co byste chtěli za okny muzea vidět, volejte, pište,“ vzkazují kurátorky Markéta Skořepová a Miroslava Kvášová.

Komenského život a dílo přibližuje komiks

Ve výstavní prostor proměnil svá okna od 15. února také Kulturní dům v Novém Městě na Moravě. Nově je tam k vidění komiks, který originální formou přibližuje život a dílo Jana Amose Komenského.

Výstava za okny připomíná nejen loňské výročí Komenského úmrtí, ale také 430. výročí jeho narození, které připadá na rok 2022. Výstavní materiál zapůjčilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského.

Autorem projektu „KOMenský v KOMiksu“ je spisovatelka Klára Smolíková a ilustrátor Lukáš Fibrich. Komiks přibližující životní osudy učitele národů mohou zájemci vidět až do konce března.

Každý z vystavených panelů zobrazuje uzavřený příběh životní, učitelské, vědecké či kněžské dráhy Jana Amose Komenského.