Pomáhat při kroužkování čápů nás baví a je to dobrý trénink, říká hasič

„Je to dáno jejich letošními přílety, které byly rozloženy do velkého časového období. První ptáci se objevovali již počátkem dubna, ti poslední až téměř o měsíc déle. Tudíž i mláďata vyváděli čápi postupně a my je v tomto tempu i kroužkujeme,“ vysvětlil novoměstský ornitolog Jaromír Čejka.

Jelikož jsou hnízda čápů v nemalých výškách, neobejdou se odborníci bez pomoci hasičské techniky. Hasiči ale asistují rádi.

„Spolupráce tady funguje dobře. Já osobně se snažím být vždy u toho – zajímá mě to a baví. Ostatně sám mám u Sázavy instalováno čapí hnízdo, zatím ale bohužel neobsazené,“ popsal Jindřich Ptáček z jednotky žďárských profesionálních hasičů, jenž ve čtvrtek vypomáhal s kroužkováním v Ostrově nad Oslavou, Pavlově, Rudolci a Velké Losenici.

Ptáček také dodal, že je to pro hasiče i forma výcviku. Nasměrovat plošinu co nejblíže ke hnízdu, aby kroužkovatel dosáhl na mládě, ale zároveň ptačí obydlí nepoškodit, totiž není vždy úplně hračka.

Počty mláďat na jednotlivých hnízdech jsou podle Čejky tento rok lehce podprůměrné. „Na jedno hnízdo nepřipadají ani tři mláďata,“ vyčíslil.

Rekordní počet čapích juniorů je v Osové, kde jich rodiče odchovali rovnou pět. Výjimkou ale není ani hnízdo jen s jedním mládětem – a třeba v Rudolci byla dokonce nalezena tři čápata mrtvá.

Kovové kroužky s unikátními údaji, které ornitologové ptákům na nohu dávají, slouží ke sledování jejich pohybu. Někdy se totiž povede kroužek takzvaně odečíst, třeba dalekohledem či z fotky. Díky tomu například Jaromír Čejka zjistil, že čapí mládě, jež kroužkoval v roce 2017 v Křižanově, letos hnízdí v Borovanech na jihu Čech.