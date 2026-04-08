Manželé Lukáš a Linda Reisovi oživují výjevy se slamáky prostor v okolí své chalupy v Olešné už patnáctým rokem. „Za tu dobu jsme měnili scénu snad už stokrát,“ odhaduje Linda Reisová. Autoři si dali pár měsíců pauzu, ale nyní zase dostali elán a vytvořili novou scénu. Děda Alois ze štaflí stříhá větve a babička Anežka ostříhané větve ukládá do kotouče.
„Lidé už se nás na slamáky ptali, tak nám to nedalo,“ řekla Reisová.
V roce 2023 zde byli slamáci oblečení do dresů hokejového klubu Dukla Jihlava, protože kolem jezdili jihlavští hokejisté hrát na propůjčený stadion v Pelhřimově. V té době se totiž nový jihlavský zimní stadion právě stavěl. „Vzbuzuje to velký ohlas projíždějících, dokonce tak velký, že nám figuríny postupně obírají o duklácké ozdoby. Původně jich tam bylo víc,“ podotkl tehdy Lukáš Reis.
V únoru 2022 zase autoři zareagovali na aktuální společenskou diskusi o vhodnosti účasti české výpravy na zimní olympiádě v čínském Pekingu. Slamáci nesli českou vlajkou a transparent s nápisem Free Tibet.
Když řidiči zastavovali
Během covidu například slamáci šili roušky nebo Alois s Anežkou učili svá slaměná vnoučata formou distanční výuky. První scénou byl slaměný sněhulák, který měl na hlavě troubu ze starého gramofonu.
Rozruch vzbudila jedna z prvních instalací, kdy Alois při trhání švestek v sadě nad Olešnou spadl ze žebříku a kolemjedoucí řidiči zastavovali, aby mu pomohli. Jindy slamáci symbolicky podpořili motozávody v Brně či dramaticky prožívali Vánoce, když Alois hasil hořící stromeček.
„Blažkovi už za ty roky také stárnou, ale je výhoda, že se to nepozná, protože už jsme je jako staré vyrobili na počátku,“ smál se kovář Reis.
Někdy zde scénu doplňovaly i figuríny slaměných vnoučat Blažkových, třeba při zimní lyžovačce.
Populární slaměné výjevy každoročně dělají místní tvůrci také na okraji Jakubova u Moravských Budějovic. Vždy po žních zde tvoří slamáky podle námětů z pohádek. Loni na podzim zde slaměnou Sněhurku se sedmi trpaslíky z předchozího roku nahradil zelený Rákosníček se žábami. —