Vyhlášená běžkařská destinace mění tratě. Budou kratší, ale kvalitnější

Do Areny se nesmí! Proti „bláznům z čelovkami“ přitvrdí Začátek běžkařské sezony je vzhledem k aktuálním teplotám zatím v nedohlednu. I když už je ve Vysočina Areně připraven základní dvoukilometrový okruh, pro veřejnost jsou tratě uzavřeny. „Část tratí už jsme navezli, na poslední chvíli před běžeckým světovým pohárem bychom to nezvládli. Čím méně lidí se nyní na tratích pohybuje, tím lépe. Snažíme se je udržet v takovém stavu, aby přečkaly oblevu,“ říká Jan Skřička ze sportovního klubu. V klubu dokonce přemýšlejí, že vůči „bláznům s čelovkami“, kteří se při večerní úpravě pletou do cesty rolbařům, přitvrdí. „Zvažujeme, že to budeme řešit s policií, situace už je neúnosná. Soudnost některých lyžařů je omezená,“ vadí Skřičkovi. Zásobník na úbočí Harusova kopce už je ze dvou třetin vyvezený, zbytek technického sněhu zůstává v rezervě.„V úpravě tratí budeme pokračovat, až se počasí po Novém roce umoudří. Sníh je za současných podmínek lepší nechat na hromadě,“ vysvětluje Skřička. Kvůli oteplení už klub v předstihu zrušil tradiční Štěpánské závody.