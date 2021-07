U rybníka chtějí místní více atrakcí, Nové Město na Moravě preferuje klid

O tom, že by lidé chtěli prostředí u rybníka zatraktivnit, svědčí seznam projektů zapojených tento rok do participativního rozpočtu. Hned několik návrhů na úpravu veřejného prostoru ve městě je totiž směřováno právě ke Koupališti. Podle radnice však proměna rybníka a jeho okolí v městem provozovaný rekreační areál není momentálně v plánu.

„I když by si tam někteří obyvatelé přáli více různých atrakcí a mají k současnému, spíše komornímu provozu námitky, vím zase o jiných, jimž vyhovuje, že je to klidnější místo v přírodě, se základním vybavením. A my bychom to tak rádi nechali, i když na nějakých úpravách postupně pracujeme a pár máme v plánu i do budoucna,“ řekl novoměstský starosta Michal Šmarda.

Lidem, kteří se k podobě Koupaliště vyjadřují na sociálních sítích města, vadí většinou chybějící služby, na něž byli zvyklí z minulosti, často z dob svého dětství.

Vodní nádrž byla vybudována v 60. letech minulého století, oblíbeným cílem rekreantů pak byla po několik desetiletí.



„Když jsem viděla fotky, jak to tam teď vypadá, je to strašně smutné. Chybí tam skluzavky – jak jsme se na nich vydováděli. Také loďky, kolotoč,“ vyznala se například Jana Kubíková z Nového Města.



V oploceném areálu fungovala kromě půjčovny lodí rovněž hospůdka, k dispozici byly šatny, sprchy, toalety a ve vodě ohrádka – brouzdaliště pro malé děti. Zároveň se tam ale i vybíralo vstupné a na vše dohlížel tehdejší nájemce areálu.

„Na koupaliště jsem chodíval často, s rodinou jsme jej využívali moc rádi. A nebyli jsme jediní, to místo bylo obecně hodně vyhledávané. Voda na koupališti sice nebyla tak čistá jako třeba v Černém rybníku, kam jsme mířili ještě častěji, ale zas byla o něco teplejší, tak o tři čtyři stupně,“ zavzpomínal další obyvatel města, Oldřich Pojezný, jenž pomáhal se ženou v rámci brigád hráz rybníka Koupaliště dokonce i stavět.

Kvalita vody Byť se na kvalitu vody v Koupališti snáší kritika některých návštěvníků, podle zpráv Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina vychází vodní plocha z hodnocení dobře. Letos byly odběry provedeny 10. června a 1. a 15. července. I poslední hodnocení říká, že jde o nezávadnou vodu vhodnou ke koupání. Průhlednost činila v polovině července 1,2 metru a teplota 23 stupňů. Voda byla bez viditelného znečištění, pouze s mírně zvýšeným množstvím chlorofylu.

Tamní zděné budovy se zázemím však musely jít v roce 2007 k zemi, šlo o nezkolaudované stavby, co nevyhovovaly pozdějším normám. Odstraněn byl i plot okolo areálu.



„Přestalo se tam tak oficiálně provozovat koupaliště a vybírat vstupné. Od té doby je to volně přístupné přírodní koupání v rybníku, o jehož okolí se ale stará město – například sečeme trávu, odvážíme odpadky,“ shrnul Šmarda a dodal, že postupná revitalizace areálu probíhá zhruba od roku 2014.

Právě v tom roce vzniklo u Koupaliště první ekologické nocležiště na Vysočině, a to jako úkryt před nepřízní počasí nebo pro bezplatné přespání třeba ve stanu či pod širákem. Jeho zázemí tvoří dřevěný domek, toalety, ohniště a posezení, přičemž vše zároveň využívají i návštěvníci Koupaliště.

U rybníka také od loňska sídlí maringotka novoměstského Lesního klubu Mraveniště, což je alternativa klasické školky.

„Vybudovali jsme tam i nějaké dětské atrakce a domluvili se s rybáři na méně intenzivním chovu ryb, aby se zlepšila kvalita vody. Druhou sezonu je tam letos v provozu také občerstvení, jehož provozovatele se povedlo sehnat. A v plánu je tento rok ještě úprava volejbalového hřiště,“ vyjmenoval Šmarda s tím, že základní servis tedy zajištěn je. A za vícero zábavními atrakcemi mohou místní vyrazit do sousedního Žďáru k Pilské nádrži.

Mohla by vzniknout písečná pláž

Na radnici se nyní ještě řeší, zda na Koupališti nevylepšit vstup do vody, po němž místní také volají. U rybníka by tak mohla vzniknout malá písečná pláž. Podle starosty to však nejde řešit jen navezením několika tatrovek písku, ten by pak spláchl první větší déšť.

„Musela by se odbagrovat část bahna a podkladu, vyspravit to kameny a teprve poté navézt písek,“ vysvětlil Šmarda s tím, že tento nápad lze podpořit hlasy v participativním rozpočtu. Nebo i další projekty, jež v téže lokalitě místní navrhli, vybudování lanového parku pro děti, moderního dětského hřiště, jaké je třeba u zimního stadionu v Bystřici nad Pernštejnem, komunitního grilu či lezecké stěny pro bouldering.

Koupaliště ovšem není jediným oblíbeným rybníkem ve městě, který prochází proměnou. Vznik dřevěného koupacího mola u revitalizovaného Černého rybníka si v participativním rozpočtu odhlasovali místní už loni.



„Projekt jsme řešili delší dobu se Správou chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Návrh se jim líbil, ale jednání celý proces trochu protáhla, takže budeme molo nakonec instalovat až na jaře,“ dodal Šmarda.

K Černému rybníku nemíří lidé jen během hlavní koupací sezony – i během zimy je vyhledávaným cílem otužilců.