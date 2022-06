Modernizace receptur. Jídlo v novoměstské nemocnici je jiné, zdravější

Od letošního května tam byly zavedeny změny ve stravování. Ty se dotkly takzvané výběrové stravy 3A, která je k dispozici pacientům s patřičným zdravotním stavem i zaměstnancům zařízení.

„Nabízí nyní odlehčenější, modernější recepty, ať už se jedná o jídla z ryb, obědové saláty nebo bezmasé pokrmy. Snažíme se také vyhnout tomu, aby byla v jídelním lístku v jeden den například všechna jídla z vepřového masa, k čemuž dříve občas docházelo,“ nastínil novinky Jan Hutař, nutriční terapeut a vedoucí stravování novoměstské nemocnice.

Při tvorbě jídelníčku používá receptury, které si dovezl ze svého předchozího působiště - z Domova pro seniory ve Velkém Meziříčí, inspiruje se ale rovněž na internetu nebo se snaží o součinnost s kolegy z jiných zařízení.

Suroviny zůstávají, mění se jen zpracování

Během přípravy nových jídel si navíc personál nemocniční kuchyně vystačí s běžně dostupnými surovinami - změna je znát spíše v rozšíření sortimentu pokrmů a jejich zpracování.

Inovované receptury jsou vhodné také pro pacienty, kteří mají takzvanou šetřící dietu, nebo pro vegetariány - nová jídla, pokud nejsou už sama o sobě vegetariánská, jdou totiž do této podoby i snadněji upravit. Ne všichni pacienti i pracovníci nemocnice ale preferují odlehčené a zdravější verze menu. Proto také nebyla změna zavedena plošně pro všechny typy pokrmů.

Strava označovaná jako racionální stále láká na klasická jídla, na která jsou strávníci zvyklí.

„Klasická jídla z jídelníčku rozhodně nezmizela, nicméně je pravda, že příznivci smažených pokrmů se mohou cítit zpočátku ošizeni. Již jsem zaznamenal požadavek, aby byly alespoň jedenkrát týdně. Obecně ale mohu říct, že koncept je připravený tak, aby jedno jídlo bylo klasické, druhé řekněme modernější či odlehčenější,“ objasnil Hutař.

Mlsnější zájemci tak mohou v jeden den zvolit třeba smažené koblihy nebo některou z dalších variant běžného menu, lidé preferující zdravější verzi zvolí například zmíněnou tresku s hráškovým pyré.

Zaměstnanci mohou stravu hodnotit

Denně se v kuchyni novoměstské nemocnice připravuje a vydává kolem sedmi stovek obědů, přičemž přibližně polovina putuje k pacientům, polovina k personálu. Se zavedením obměněných receptur mají nyní zaměstnanci možnost stravu dokonce hodnotit - a to jednou až čtyřmi hvězdičkami podle toho, jak jim chutnalo.

„Je to také novinka a pro nás velice důležitá. Jde o zpětnou vazbu, pomocí které můžeme sledovat, jak které jídlo u strávníků uspělo, a podle toho se rozhodnout, zda v jídelníčku zůstane i do budoucna,“ popsal Hutař. Zdůraznil také, že receptury se během zhruba jednoho měsíce, co byly zavedeny, stále vylaďují a zdokonalují. „Nějaký čas také obvykle trvá, než si lidé na nové chutě zvyknou,“ vysvětlil vedoucí stravování.

V nemocniční kuchyni přibylo nedávno i vybavení, jež bylo vzhledem ke stavu toho dosavadního již nutností.

„Pořízen byl tyčový mixér, blixér a nové nerezové pánve. Pořizovací cena se pohybovala okolo jednoho milionu korun,“ uvedla mluvčí nemocnice Helena Zelená Křížová. Objednány jsou rovněž dva konvektomaty.

Vybavení by mělo usnadnit přípravu stravy například pro pacienty s poruchou polykání. „Rádi bychom pořídili například také šoker nebo ještě jeden menší konvektomat, bohužel nás ale limituje stávající stav elektroinstalace,“ podotkl Jan Hutař.

Revize dietního systému

Další novinky ve stravování jsou podle jeho slov ještě v plánu, a to hlavně v oblasti pacientské stravy.

„Její modernizaci začneme tím, že diabetikům nejsou automaticky podávány druhé večeře, závisí to na rozhodnutí lékaře. Čeká nás i celková revize dietního systému, postupně už upravuji edukační materiály pro pacienty. V červnu by snad měly být na konferenci nutričních terapeutů představeny nové receptury pro dysfagickou dietu (dieta pro pacienty s poruchami polykání – pozn. red.), což by nám velice pomohlo. Tady momentálně ještě vidím rezervy,“ dodal Hutař s tím, že všechny změny jsou součástí celkové modernizace nutriční péče.

V nemocnici v Novém Městě na Moravě mohou pacienti využít rovněž nutriční poradnu, která je k dispozici jak dospělým, tak i dětem.