Dýňový svět už potřinácté hraje barvami, letos přišel se stylovým fotokoutkem

„Přemýšleli jsme, jak Dýňový svět zase vylepšit. Někdo se k nám přijede třeba jen vyfotit, tak jsme vymysleli fotokoutek. V zásadě je to pořád o bludištích, pyramidě a slámovém hradu,“ říká spolumajitel Josef Pipek.

Pipkovi pěstují tykve každý rok na pěti hektarech, jak se však ukazuje, výnos je každý rok jiný. „Letos toho moc není, dýně na vyřezávání dokonce musíme přikupovat,“ poukazuje Josef Pipek s tím, že sezonu hodně ovlivnilo chladné jaro a suché léto. „Obvykle míváme kolem stovky různých druhů, letos jich je méně, protože některé ani nevzešly.“ Pěstitelé se přitom drží ověřených druhů. „Ne všechny se dají v našich podmínkách pěstovat kvůli delší vegetační době,“ vysvětluje farmář.

Otevřeno do konce října

Majitelé statku kvůli vysoké návštěvnosti, která šplhá k desetitisícové metě, už loni raději zavedli rezervace. „Když přijede moc lidí naráz, nemůže to vesnice pohltit,“ zmiňuje Pipek. Návštěvníci by si proto na webu měli vybrat volný termín.

Dýňový svět bude mít otevřeno zhruba do konce října, v závislosti na počasí a množství dýní. Školní výpravy mají rezervované dopolední hodiny, pro veřejnost je otevřeno od středy do pátku od 14 do 18 hodin, o víkendech a o podzimních prázdninách od 10 do 18 hodin. Na parkoviště na louce navádí řidiče cedule.