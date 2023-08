Manželé skládají slib pod dubem. Strom zamilovaných je ve finále ankety

Dub se nachází na louce u malého jezírka v zámeckém parku v Proseči-Obořišti, která je místní částí Nové Cerekve na Pelhřimovsku.

Odborníci odhadují, že strom je starý 300 let. Někteří tvrdí, že to může být i mnohem víc. Dub je více než 25 metrů vysoký a jeho kmen má obvod skoro sedm metrů. Podle pověsti se pod ním scházeli spisovatel a novinář Karel Havlíček Borovský se svou budoucí manželkou Julií.

Strom do ankety nominovala Eva Přechová. „Paní Eva nás kontaktovala poté, co si s manželem udělali výlet právě k nám do Proseče-Obořiště a užili si krásnou procházku zámeckým parkem. Strom a jeho příběh je zaujal natolik, že se rozhodli přihlásit ho do soutěže,“ vysvětluje starosta Nové Cerekve Zdeněk Rajdlík.

Nejznámější příběh, který se k tomuto stromu váže, má spojitost právě s Karlem Havlíčkem Borovským. V Proseči-Obořišti se totiž v roce 1836 usídlil se svou rodinou lesník Sýkora. Měli dceru Julii, která se v Praze učila na modistku a v roce 1841 se seznámila s Havlíčkem Borovským. Ten za ní jezdil a společně sedávali v parku pod zmíněným dubem. Počátkem roku 1847 se Karel a Julie zasnoubili, 4. března 1848 se vzali.

„K dubu se pak vraceli i jako mladí manželé po narození dcery Zdeničky. V roce 1998 u příležitosti 150. výročí jejich svatby byl odhalen nedaleko památného dubu pomník,“ líčí starosta Zdeněk Rajdlík.

V seriálu o stromech s Luďkem Munzarem

Během let se dubu začalo říkat Havlíčkův. Zajímavostí je, že pod ním herec Luděk Munzar zahajoval díl seriálu České televize Stromy spisovatelů a básníků. „Dodnes dub láká zamilované a řada párů zde složila manželský slib,“ dodává starosta.

Anketu Strom roku pořádá Nadace Partnerství. Pět stromů s nejvyšším počtem hlasů postoupí do takzvaného superfinále – a veřejnost bude znovu hlasovat v říjnu, kdy se rozhodne o výherci.

Vítězný strom získá odborné ošetření a postoupí do mezinárodní soutěže Evropský strom roku. Už jeden strom z Vysočiny takto uspěl. V roce 2020 získala titul Evropský strom Chudobínská borovice, která stojí u Vírské přehrady blízko Bystřice nad Pernštejnem.