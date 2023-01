V Náměšti město zachránilo sokolovnu, pod pódiem se našly zásoby vody

Rekonstrukci zchátralé budovy provázely problémy už před zahájením. Městu coby investorovi se až napopáté podařilo najít firmu, která by zakázku provedla.

Další nečekané svízele čekaly na stavbaře v průběhu oprav. „Když jsme začali s rekonstrukcí, tak jsme pochopili, proč sokolové budovu podsklepili jen zčásti. Stavba totiž stojí na skále natolik tvrdé, že kdybychom ji chtěli odstranit, abychom mohli vybudovat podzemní prostory podle původního projektu, sokolovna by spadla úplně. Kvůli skále se tedy muselo přeprojektovat podzemí budovy, kde jsou toalety, které místo aby šly do šířky, tak jdou do hloubky,“ řekl starosta Náměště Jan Kotačka.

Voda pod peklem

Jiné překvapení čekalo v takzvaném pekle, tedy prostoru pod pódiem, kde tradičně bývá bar. „Divili jsme se, proč je peklo tak nízké, o strop jste si takřka dali do hlavy. Brzy jsme zjistili důvod: pod odkrytou podlahou pekla se totiž objevilo tolik vody, že až jednou naše město nebude mít dostatek vody, tak víme, že tady pod sokolovnou máme velmi vydatný zdroj,“ zavtipkoval starosta Kotačka.

Rekonstrukce vycházela z původního vzhledu sokolovny, kterou od června 1924 do července 1925 budoval stavitel Antonín Kašpar z Mohelna. Bez prostorových změn zůstal sál a přísálí.

Přízemí s někdejším bytem správce a sklep se změnily v klubové prostory. Novinkou je vestibul, který původní budova neměla.

Stavba včetně vnitřního mobiliáře, kanalizace, nové cesty kolem sokolovny a příslušného veřejného osvětlení stála 64 milionů korun z rozpočtu města. Z toho 50 milionů korun tvoří úvěr, který bude město splácet deset let.

Čtvrtstoletí ve vlastnictví města

Vlastníkem budovy je nyní město Náměšť nad Oslavou, na které jej převedl Sokol darovací smlouvou z roku 2014. Sokolové na opravu budovy neměli peníze.

Sokolovna bude nyní 25 let ve vlastnictví města, které musí umožňovat Sokolům, aby v ní mohli pořádat akce. Poté mohou Sokolové požádat o převod zpět, ale i oni po dalších 25 let musejí na oplátku umožňovat pořádaní městských akcí.

Sokolovna pro pětitisícovou Náměšť nahrazuje chybějící kulturní sál. O jejím vybudování v Náměšti uvažovali místní už od založení zdejšího Sokola v roce 1892. Střádali peníze.

Vážné přípravy začaly v roce 1908, leč první světová válka je přerušila. „Válka zabrzdila veškerou činnost a byla i obava, že během let nastřádaný fond na stavbu propadne perzekuci, kterou byla (sokolská) jednota pronásledována. Bratři, kteří zbyli doma, uschovali obnos pod záminkou opravy nářadí, čímž byly peníze zachráněny a po válce svému účelu odevzdány,“ napsali sokolové v pamětním listu při položení základního kamene budovy.