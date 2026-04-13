„Zaujala inovativním provedením, citlivým zasazením do okolního prostředí a přínosem pro zlepšení vodního režimu i ekologických funkcí toku,“ uvedla tisková mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
Stavební práce na přestavbě splavu se odehrávaly od října 2024 do června loňského roku. Stavba stála necelých 18 milionů korun.
Jez mohou využívat k migraci nejen ryby, ale všichni vodní živočichové. Využívají ho k tomu účelu i lidé. Ačkoli to není povoleno, děti si užívají balvany rybochodu po svém. Skákají po nich a prolézají kolem.
„Děti skotačí, cvičí si tělesnou koordinaci. Stát tam a hlídat denně není možné, každý si ale takhle hrál, když byl malý. Problém by mohl nastat, kdyby tam nějaké dítě zapadlo a uvízlo, protože balvany jsou blízko u sebe. Snažíme se na to riziko upozorňovat,“ řekl starosta Luk nad Jihlavou Martin Dvořák.
Původní zchátralou konstrukci jezu nahradil balvanitý skluz s několika prohlubněmi. Pro vodní živočichy zde vznikly dvě migrační trasy. Jednu tvoří zahloubené koryto s přepážkami a třemi odpočinkovými místy. Druhá vede mezi odpočinkovými tůněmi.
Podle starosty Dvořáka si přestavba jezu rychle získala sympatie místních obyvatel i lidí na přilehlé cyklostezce. „Vypadá to dobře, lidi tam zastavují, každý to obdivuje, takže tam žádné slabiny zatím nevidíme,“ dodal Dvořák.
Konvalinkův splav v Lukách bude k nepoznání. Vzniká zde rybochod pro migraci ryb
Zatím nezodpovězenou otázkou však podle něj je, co se stane, až do jezu při potenciální povodni vletí velká voda od Jihlavy. „Stává se, že při velké vodě přeteče čistírna vody v Jihlavě a pak se odpadky z čistírny zachytávají po proudu v řece kdekoli, kde to je možné. Naposledy se to stalo před dvěma a půl lety, ještě než přestavba jezu začala. Pak není jasné, co to udělá na Konvalinkově jezu, jak se to v těch mezerách mezi balvany bude čistit,“ pověděl Dvořák.
Od jezu až ke splavu u továrny
Nově migračně prostupný úsek řeky Jihlavy měří 4,5 kilometru – od jezu u Petrovického mlýna pod osadou Petrovice až ke splavu u továrny na okraji Luk nad Jihlavou.
Skluzovou plochu tvoří tunové balvany uložené na výšku těsně vedle sebe. Celkem se zde vyskytuje dvacet tři druhů ryb, včetně zvláště chráněných druhů ouklejky pruhované a mníka jednovousého, které byly před zahájením prací sloveny a vypuštěny do jiné části toku stejné řeky.
Nový rybochod za miliony pomůže rybám a škeblím proti proudu Šlapanky
Podle hodnotící komise projekt využil moderní postupy a je progresivním řešením, které spojuje technickou stabilitu s ekologickou funkcí řeky.
Konvalinkův jez získal ocenění v kategorii Vodní toky. Investici částečně zaplatila Unie z fondu Next Generation EU.
Soutěž o Vodohospodářskou stavbu roku vyhlašuje tuzemský Svaz vodního hospodářství a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací.
V Kraji Vysočina funguje několik rybochodů. Na Šlapance mezi Šlapanovem a Věžnicí byl zprovozněn v roce 2016. Tři rybochody jsou na Bobrůvce v Radešínské Svratce a ve Strážku.
5. února 2025