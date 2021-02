Vysočina už má i vakcínu od Moderny, určena bude zdravotníkům a seniorům

„Modernu přerozdělíme podobným poměrem jako Pfizer/BioNTech, a to do jednotlivých očkovacích míst v krajských nemocnicích. Tam pak touto vakcínou zahájí očkování, tak jak to mají naplánované. Určena bude zdravotníkům a seniorům nad 80 let,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Vladimír Novotný (ČSSD).

Jak dodal, na Vysočinu by mělo doputovat dalších 1 300 dávek této vakcíny. „Zatím jsme ale nebyli informováni o termínu dodání,“ řekl Novotný.

Výhodou vakcíny od Moderny je její uskladnění. Látka po vyndání z mrazáku vydrží v ledničce 30 dní, při pokojové teplotě až 12 hodin.

Počet nových případů stagnuje

Počet nových případů covid-19 pozitivních na Vysočině stagnuje v rozmezí od 200 do 300 případů za den. Mírně opět začal narůstat počet hospitalizovaných pacientů na standardních lůžkách nemocnic. Obsazenost JIP a umělé plicní ventilace je na 40 až 50 procent.

Zástupci Kraje Vysočina se dnes mají vydat na obhlídku očkovacího centra v Pelhřimově. To by mělo zahájit provoz jako první z pěti zamýšlených krajských center.



„Myslím, že by nic nemělo bránit centrum otevřít do čtrnácti dnů – a možná i dříve,“ dodal Vladimír Novotný.