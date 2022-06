Zářijové volby v Jihlavě nabídnou duel koalic, strany a hnutí spojily síly

Konec lhůty pro podání kandidátních listin k registraci je 19. července, strany proto kandidátky stále ještě ladí.

Původně se v Jihlavě uvažovalo o tom, že vznikne spolupráce na půdorysu vládní koalice SPOLU. Zástupci TOP 09 se ale rozhodli pro kandidátku se Zelenými.

Lídři v Jihlavě ODS + KDU-ČSL

Petr Ryška ANO

Radek Popelka STAN

Radek Hošek PiFo (Piráti a nezávislé osobnosti z Fóra Jihlava) Karolína Koubová Žijeme Jihlavou (TOP 09 + Zelení + nezávislí kandidáti)

Vít Zeman ČSSD + Levice

Martin Hyský KSČM

Ladislav Vejmělek SPD ? Spolek za zdravou Jihlavu

lídr ještě nebyl oficiálně potvrzen

Piráti zase vytvořili společný projekt s lidmi z Fóra Jihlava – takzvané PiFo. Tuto kandidátku povede primátorka Karolína Koubová z Fóra Jihlava. Dvojkou PiFo bude uvolněný radní Daniel Škarka (Piráti).

„Kompletní kandidátní listinu budeme schvalovat tento týden. Jasných je zatím prvních šestnáct míst,“ konstatovala Eva Nováková (Piráti).

Společnou kandidátku sestavily také ODS a KDU-ČSL.

„Shoda na programových prioritách nás provází již několik volebních období a je logickým vyústěním dlouhodobé spolupráce,“ uvedl lídr kandidátky a stávající náměstek primátorky Petr Ryška (ODS).

Kandidátní listina bude rozdělena v poměru 13 kandidátů KDU-ČSL a 24 kandidátů ODS. Dvojkou na kandidátce je náměstek primátorky Martin Laštovička (KDU-ČSL).

O lídra společné kandidátky TOP 09, Zelených a nezávislých kandidátů bude usilovat i další stávající člen vedení magistrátu – náměstek Vít Zeman. Uskupení ponese název Žijeme Jihlavou. „V rámci TOP 09 budeme kandidátku schvalovat 16. června. Já budu usilovat o post lídra. Koaliční smlouvu máme podepisovat 23. června a tam také představíme jednotlivé kandidáty,“ řekl Zeman.

Samostatnou kandidátku v Jihlavě vytvořili Starostové a nezávislí (STAN). V jejím čele bude předseda oblastního sdružení strany Radek Hošek. V předchozích volbách STAN svou vlastní kandidátku v Jihlavě neměl. Letos vyslal do čela manažera a předsedu osadního výboru ve Zborné. Listinu musí ještě potvrdit krajský výbor.

Jasno o lídrech má také Hnutí ANO. V Jihlavě je povede do voleb bývalý náměstek jihlavského magistrátu a současný opoziční zastupitel Radek Popelka. „Kandidátku musí ještě schválit celostátní výbor. Uzavřené by to mělo být do konce měsíce,“ podotkl krajský manažer Jaroslav Hedvičák.

Na levé části spektra budou ČSSD + Levice

ČSSD se pro komunální volby dohodlo na koalici se stranou Levice. „Naší společnou snahou je netříštit síly na levé části politického spektra,“ řekl lídr kandidátky a okresní předseda ČSSD Martin Hyský.

Dvojkou je zastupitelka Božena Kremláčková, jež v minulosti kandidovala na kandidátce KSČM za Stranu demokratického socialismu. Ta se potom transformovala do strany Levice.

KSČM letos v Jihlavě povede do voleb zastupitel Ladislav Vejmělek. Až po schválení vedením strany chce kandidátku zveřejnit SPD. Nováčkem na politické scéně Jihlavy je hnutí Spolek za zdravou Jihlavu. Kandidátku ale ještě nezveřejnil.