Doškolováci se učí nejen o přírodě, v lese zvládají i češtinu a fyziku

Akce je hlavně pomocí pro rodiče, kteří neplánují z různých důvodů i po otevření základních škol od 25. května posílat své ratolesti do školy nebo mají doma žáka druhého stupně, jehož se zahájení výuky netýká.

A o Doškolováky je velký zájem, převážná část ze série pěti běhů, jež startují 25. května a končí 26. června, je již naplněná. Zbývá pouze několik posledních míst.

„Většinou k nám rodiče dávají děti, aby byly v přírodě, dělaly něco smysluplného, potkaly se s vrstevníky. A ti, co nás znají, vědí, že v nich nejen probudíme nebo prohloubíme zájem o přírodu, ale že umíme v přírodě učit třeba i češtinu nebo fyziku,“ uvedl Martin Kříž, vedoucí střediska Kněžice na Jihlavsku, v němž budou Doškolováky probíhat.



Program bude podle jeho slov opravdu pestrý a samozřejmě uzpůsobený věku dětí, ostatně i v jednotlivých turnusech se vždy sejdou žáci buď prvního, či druhého stupně.



„S pravítkem, metrem, knihou nebo badatelskými pomůckami vyrazíme na louku, do lesa, k vodě a do zahrady. A nebude nás čekat jenom přírodopis, ale i čeština, matematika, fyzika, angličtina, zeměpis, dějepis. Všechno se dá učit a naučit v přírodě – tam, kde je nám dobře,“ přiblížil Martin Kříž.



Děti budou mít během dne vyhrazen také čas pro plnění úkolů, které dostávají zadané od své domovské školy. A v případě nejasností jim jsou lektoři Chaloupek připraveni s učivem i pomoci. Účastníky Doškolováků ale čeká rovněž odpočinek a zábava, naplánovány jsou například hry nebo večery u táboráku.

V každém běhu se počítá s patnácti dětmi, jimž se budou věnovat dva lektoři po celý týden a na vybrané aktivity potom pracovník, který má k danému předmětu či metodě nejblíže. Vzhledem k velkému zájmu by se nabízela možnost nabídnout Doškolováky více táborníkům. Chaloupky jsou schopny ve středisku v Kněžicích navýšit kapacitu až na pět desítek lidí.



Kapacitu by šlo i navýšit

K dispozici je dost učitelů i prostoru. „Stejně většinou pracujeme v patnáctičlenných skupinách, týmy řeší úkoly samostatně – tady omezení necítíme. Problém je hlavně ten, že doposud neznáme podmínky pro ubytování. Kdyby vláda řekla, že musí být jedno dítě na pokoji, nebo jich může být více, ale s určitým rozestupem lůžek, tak bychom se podle toho mohli zařídit. Takhle ale nevíme nic a těžko se pak taková akce plní. Přitom zotavovací akce pro děti do patnácti let mají být od 25. května povoleny. A toto datum je už za dveřmi,“ prohlásil Kříž.

Rodiče mohou využít také předprázdninové příměstské tábory. Ty pod názvem Tuláci nabízí třeba další středisko Chaloupek – Ostrůvek ve Velkém Meziříčí. První třídenní běh startuje 3. června, druhý 10. června.

„Program je vymyšlen pro děti od první do sedmé třídy, které čeká příjemné toulání okolím Velkého Meziříčí s pozorováním a objevováním přírody,“ nastínil mluvčí Chaloupek Jan Uher.

Školáci budou v terénu trávit čas s lektorem vždy od půl deváté ráno do třetí odpoledne. Vybaveni mají být jídlem, pitím a vhodným oblečením do přírody. O poznávací toulky ale nemusejí přijít ani ty děti, které čeká po otevření základních škol běžná školní docházka. Tuláci se odehrají i ve třetím, prázdninovém běhu, jenž je plánován na termín od 7. do 10. července.

Více informací o Tulácích i Doškolovácích najdou zájemci na webu chaloupky.cz.



Po uvolnění podmínek setkávání a výuky hledají Chaloupky i další způsoby, jak se vrátit k environmentálnímu vzdělávání, jež je hlavním posláním této instituce, a zároveň pomoci rodičům i školám s obnovením vyučování ve ztížených podmínkách.

„Naše pracoviště se již chystají do škol, připravujeme speciální nabídku, abychom mohli školám pomoci s výukou třeba na zahradě, máme i zájemce ze škol v rámci vzdělávání pedagogů,“ přiblížil Kříž.



Chaloupky, stejně jako mnohé další neziskové organizace, pandemie koronaviru a s ní spojená omezení silně zasáhla.

„Sebrala nám hlavní sezonu, měli jsme tu mít každý týden padesát dětí, úplně plno. A to mluvím jen o pobytovém středisku v Kněžicích, denní střediska Horní Krupá, Velké Meziříčí, Baliny, Třebíč či Krátká musela odmítnout třeba stovku škol, tržby nám klesly asi o 500 tisíc měsíčně,“ konstatoval Martin Kříž.



Lektoři ale podle něj nezaháleli. Sepisovali mimo jiné metodiku pro školy zaměřenou na posilování vztahu k přírodě, zahájili sbírku na konání podzimních akcí, radili učitelům s úskalími distančního vzdělávání nebo doučovali školáky. „Už také rozjíždíme kroužky a rozšířili jsme nabídku táborů, takže naši zaměstnanci budou mít kratší prázdniny,“ dodal Kříž.