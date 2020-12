Vánoční svátky vypadají v zoo jako běžný den, letos ale bez návštěvníků

Jaké tedy bývají Vánoce v zoo? „Je to většinou normální, běžný den jako každý jiný,“ odpovídá ředitel jihlavské zoologické zahrady Jan Vašák.

Ošetřovatelé si plní běžné povinnosti, jako je úklid ubikací, expozic, příprava stravy či pozorování chování a zdravotního stavu zvířat.

Chovatelé v tomto čase mohou na zvířatech například začít pozorovat efekt prodlužujících se dnů.

„Zvláště u ptactva je to výrazné. I když je hluboká zima, připravují se na rozmnožování. Například kachny se začínají přebarvovat do nádherného svatebního šatu,“ líčí ředitel zahrady.

Občas se v tyto dny narodí i nějaké nové mládě a o to větší radost pak zaměstnanci ze sváteční služby mají. Jak Jan Vašák již roky připomíná, v zoo totiž pracují hlavně srdcaři.

To, že je nějaký významný den, prý zvířata v zoo nijak zvlášť nepociťují. Žádnou speciální štědrovečerní, silvestrovskou či novoroční stravu od chovatelů nedostávají.

„Jsou ošetřovatelé, kteří si na to potrpí, a tak jim přidají do krmení něco navíc, abychom to neviděli. Ale vše samozřejmě v rámci toho, co mají zvířata povolené,“ směje se Vašák.

Dárky pro zvířata? Žaludy ano, kaštany ne

Letos však byly vánoční svátky v zoo jiné než kdy jindy. Toto období v minulosti využívali lidé k častým návštěvám zahrady, zpestřovali si její procházkou čekání na Ježíška. Tentokrát je zoo kvůli vládním protiepidemickým opatřením zavřená a bez lidí. Již potřetí za celý rok.

Ale pokud by chtěli lidé zvířecím obyvatelům přinést nějaký dárek, je to i teď možné. „Mohou donést například žaludy, na kterých si pochutnají například prasata visajánská nebo babirusy. Určitě však ne kaštany. Ty neupotřebíme,“ vysvětluje vedoucí marketingového oddělení zahrady Simona Kubičková.

V zoologické zahradě uvítají třeba i ovoce, zeleninu či ořechy. „Vždy je zapotřebí nejprve se domluvit. Povíme, co konkrétně by se v danou chvíli hodilo, aby se nám tu nehromadil jeden druh. Je zapotřebí si také dohodnout formu předání,“ dodala Kubičková.

Forem podpory zoo je ovšem mnohem víc. Například symbolické adopční puzzle nebo virtuální projekt Pošli zvíře na dovolenou.