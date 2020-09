Úředníci radnice ve Žďáře nad Sázavou jdou do karantény, jeden z nich má covid....

Karanténa se dotýká i nejužšího vedení města: do práce nyní nemůže starosta Martin Mrkos ani první místostarosta Josef Klement. „Paní Řezníčková (druhá místostarostka – pozn. red.) v karanténě není a bude pana starostu zastupovat,“ reagoval mluvčí města Matěj Papáček, který je rovněž v karanténě.



Nový starosta Martin Mrkos (vlevo) a jeho předchůdce v čele Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil

Podle něj není důvod k panice, městský úřad bude po víkendové dezinfekci v provozu bez omezení. „Zpřísnili jsme hygienická opatření, důsledně dezinfikujeme budovu i kliky všech pracovišť. Žádáme každého, kdo vstupuje do budovy městského úřadu, aby dodržoval hygienická opatření, tedy aby měl zakrytá ústa a nos nejlépe rouškou, dodržoval rozestupy a používal dezinfekci,“ vyjmenoval Papáček.

Provoz žádné agendy městského úřadu není omezen, lidé by však přesto měli zvážit osobní návštěvu. „Vyzýváme návštěvníky úřadu, aby se snažili co nejvíc věcí vyřídit online, prostřednictvím telefonů a ­internetu a na naše pracoviště vstupovali skutečně jen v nejnutnějších případech,“ dodal mluvčí.



Pravidelné jednání rady města, které je na programu v pondělí odpoledne, se uskuteční zřejmě podle plánu. „Ostatní členové (devítičlenné – pozn. red.) rady do kontaktu s inkriminovaným člověkem nepřišli. Sedm radních je tím pádem k dispozici,“ pověděl včera odpoledne starosta Martin Mrkos. „V karanténě však mohou být také předkladatelé některých materiálů,“ dodal s tím, že nejde o žádné neodkladné body.

Důvod k odložení jednání rady nevidí ani místostarosta Josef Klement. „Radu povede paní Řezníčková, na programu není mnoho bodů,“ řekl Klement před uzávěrkou vydání.



Minulý čtvrtek se na městském úřadu konalo jednání zastupitelstva. To se podle zpřísněných pravidel platných od 1. září odehrálo v rouškách. „Dotyčný úředník už se zastupitelstva neúčastnil,“ poznamenal starosta.

Martin Mrkos a další lidé, které hygienici poslali do karantény, teď čekají na výsledky testů. „Dozvíme se je v pondělí,“ prozradil Mrkos. Jak moc by jakýkoli další pozitivní test někoho z­ úřadu fungování této instituce ohrozil, o­ tom odmítl starosta spekulovat. Podle Mrkose bude vedení města fungovat jako v době dovolených, kdy se uvolnění radní zastupují. To se týká například podpisu smluv.

Starosta bude pracovat i přes uvalenou karanténu. „Řadu svých schůzek přesunu do online prostředí, to už máme vyzkoušené z jara,“ připomíná období největších omezení.

Karanténa však oběma politikům může zkomplikovat předvolební kampaň. Mrkos je čtyřkou uskupení Starostové pro Vysočinu, Klement šestkou lidovců pro krajské volby, které se uskuteční 2.­ a 3. října. Navíc usiluje ve žďárském obvodě o křeslo senátora. „Některé schůzky jsem musel odložit,“ zmínil Josef Klement.

Nákaza se v uplynulém týdnu objevila také na jihlavském magistrátu. „Zatím jsme omezili pouze provoz matriky, a to ve vydávání matričních dokladů, především rodných listů pro nově narozené děti,“ oznámil ve čtvrtek mluvčí magistrátu Radovan Daněk. Také v Jihlavě vyzvali, aby lidé co nejvíce omezili osobní návštěvy magistrátu.