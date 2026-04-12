„V horečkách jsem blouznila o tom, jak běhám. Pro mě jako sportovce bylo nejhorší, když jsem najednou přestala chodit a ztratila veškerou sílu,“ vzpomíná Elena na začátek boje, který odstartoval už v roce 2023.
Po měsících nejistoty a úbytku hmotnosti o dvacet kilogramů přišla v září 2024 nepříjemná diagnóza. Následovalo přerušení a poté i ukončení studia vysoké školy a rok intenzivní chemoterapie ve Fakultní nemocnici Brno.
Jak pomoci? Akce „10 minut pro Elču“
Hromadný nábor do registru dárců kostní dřeně se uskuteční v pátek 17. dubna v jihlavské sokolovně (Tyršova 12) od 13.00 do 18:00 hodin.
Zabrala.
Elena se dokázala vrátit k běžnému životu i ke své vášni – akrobacii na šálách v Akrobatu a v jihlavském S-GYM.
„Bylo náročné vidět kamarády, jak skáčou, zatímco já neměla sílu se ani přitáhnout na hrazdě. Ale nevzdala jsem to. Po dvou týdnech tréninku jsem tu šálu znovu vylezla,“ vypráví.
Nemoc se znovu objevila v páteři
Naděje na úplné uzdravení se však v únoru 2026 rozplynula. Lékaři objevili relaps (návrat) leukemických buněk v páteři. Pro mladou Jihlavanku to znamená jediné: nutnost transplantace.
Elena nyní potřebuje „novou krev“ od dárce.
Její osud vyburcoval komunitu kolem jihlavského Sokola. Pod heslem „10 minut pro Elču“ pořádají akci, která může změnit život desítkám lidí.
„Je to hrozně krásné a dojemné. Původně mi Honza Bojanovský napsal, že chce pro mě něco udělat,“ popisuje Elena, jak myšlenka hromadného náboru jihlavských sokolů do Českého národního registru dárců dřeně vznikla. „Dojímá mě, že to nepomůže jen mně. I kdyby měl přijít jenom jeden člověk, je to obrovská věc,“ říká Elena.
Zájem o pomoc v posledních dnech roste. „Zájem veřejnosti nás v těchto dnech opravdu překvapuje a zároveň velmi těší. Ukazuje se, že když se spojí komunita, sportovní prostředí a média, může vzniknout něco, co má skutečný dopad,“ říká Eva Prokopová ze Sokola Jihlava.
Podle ní za celou akcí stojí iniciativa lidí z blízkého okolí Eleny, kterým se podařilo výzvu rozšířit k široké veřejnosti. „Teď už je klíčové jediné – aby se tento zájem proměnil v konkrétní účast. Věříme, že dorazí co nejvíce lidí, kteří dají Elče i dalším pacientům reálnou šanci na život,“ doplňuje Prokopová.
Dárcem se stane jedno procento registrovaných
Mnoho lidí od vstupu do registru odrazuje strach z bolesti. Elena i organizátoři se snaží mýty vyvracet. „Největší nepohodlí zažijete, když vám dopíše propiska při vyplňování formuláře,“ vzkazují organizátoři.
Ze sokolovny do nemocnice a zpět. Elena bojuje s leukémií a hledá dárce
Kromě papírování čeká zájemce už jen stěr z úst vatovou tyčinkou. Žádné jehly se při zápisu nekonají.
K samotnému odběru kostní dřeně nakonec dojde jen u zhruba jednoho procenta registrovaných. „V devíti z deseti případů se navíc provádí z krve, což je jen minimální diskomfort v kontrastu se zachráněním lidského života,“ doplňuje Elena Krebsová.
3. dubna 2026