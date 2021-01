Smutný rekord: Jihlava se 80 let snaží obnovit rozhlednu na Šacberku

„Osmdesát let, to je opravdu ojedinělé v rámci celé České republiky, to nemá obdoby. My jako Klub přátel rozhleden jsme se snažili v Jihlavě přimluvit, aby na té zachovalé kamenné podezdívce vytvořili alespoň něco ze dřeva. Nepovedlo se,“ posteskl si Jaroslav Fábera, předseda Klubu přátel rozhleden.

Už v roce 1940 se hned po uhašení snažili rozhlednu obnovit členové místního okrašlovacího spolku, přestože k tomu za války nebyla vhodná doba. V roce 1942 se záměru začali věnovat i pracovníci radnice. Dokonce tehdy vznikly dvě varianty, jak by měla nová rozhledna vysoká přes 37 metrů vypadat. První navrhovala kamennou stavbu, druhá železobetonovou. Uvažovalo se dokonce tehdy za války, že by mohla mít vedle schodů i výtah. Úředníci sestavili i rozpočet, kolik by první a druhá varianta stála. Jenže tím všechno skončilo. V rozběhnuté válce se na rozhlednu nenašly peníze.

Studie, dokumentace – a nic

I po válce pokračovaly snahy vedoucí k postavení nové, v pořadí třetí rozhledny na Šacberku. Za minulého režimu to nedopadlo. A před už více než dvaceti lety, když byl primátorem Vratislav Výborný, to podle vyjádření šéfů radnice vypadalo nadějně. „Rozhledna by měla být dokončena už v příštím roce 2001, což má městská rada i ve svém prohlášení. Na radnici už dokonce leží jedna studie výstavby rozhledny, čekáme na další,“ uvedla v létě 2000 tehdejší mluvčí radnice Jiřina Štanclová.

Tehdy to bylo 60 let od zničení rozhledny. V roce 2002 navrhoval obnovu rozhledny architekt Martin Laštovička, který je dnes náměstkem primátorky. Jenže se to před 19 lety opět zaseklo.

„Dokumentace pro stavební povolení byla ukončena z důvodů zamítavého stanoviska Českých radiokomunikací, a to až po přesném zaměření paprsků. Ty z blízkého stožáru vedou přímo nad místem bývalé rozhledny. Nejvyšší výška rozhledny tehdy byla stanovena na čtrnáct metrů od země. Tato podmínka zrušila záměr města obnovit rozhlednu v roce 2002. Splnění podmínky znamená vytvořit rozhlednu o výšce dvou pater nad její současné kamenné torzo,“ popisuje nyní náměstek Laštovička.

Další vlna optimismu přišla z magistrátu před šesti lety v roce 2015. Prý se tehdy k obnově věže kladně vyjádřily jak České radiokomunikace, tak i ministerstvo obrany.

„Budu navrhovat obnovu rozhledny nebo výstavbu nového objektu. V nejbližší době s tím chci seznámit radu města,“ řekl v roce 2015 tehdejší náměstek primátora Jaroslav Vymazal. A dodal, že by i čtrnáctimetrová rozhledna stačila. „I tak se dostáváme nad hranici korun stromů, takže výhled by byl určitě pěkný,“ pravil Vymazal v roce 2015.

Politici si neodečetli výškový rozdíl...

Navíc v dalších letech postihla Šacberk kůrovcová kalamita a nastalo tam veliké kácení. Za obnovu se před sedmi lety přimlouvali i členové Klubu přátel rozhleden. Jihlavským radním poslali otevřený dopis. „Zamyslete se prosím nad obnovou historické rozhledny. Je to jedno z posledních neobnovených zchátralých torz rozhleden v Česku,“ zdůraznili.

Po Vymazalových slovech před šesti lety se obnově rozhledny opět začal věnovat architekt Laštovička. Zjistili spolu s radničním architektem Tomášem Lakomým, že se ve vyjádření Českých radiokomunikací nic zásadního nezměnilo a je stejné jako v roce 2002. „Akorát omezení bylo dáno nadmořskou výškou a politici si neodečetli rozdíl. Kvůli tomu to celé padlo,“ popisuje dnes Martin Laštovička.

Přesto i současné vedení města, jehož je již Laštovička členem, obnovu rozhledny nevzdává. „Definitivně odpískané to určitě není. Lokalita kolem Šacberku má velký oddychový, rekreační a turistický potenciál. Určitě se nikdo úplně nevzdal myšlenky obnovit na místě také rozhlednu. Momentálně ale nejsou na stole žádné jiné projekty nebo studie. Musíme být realisté a stanovit si priority, co jsme schopni zrealizovat,“ vysvětluje mluvčí radnice Radovan Daněk.

Problémem je „jen“ pandemie

V tomto nebo příštím roce by vedení magistrátu chtělo přijít s návrhy, jak lokalitu kolem sjezdovky oživit. Velkou brzdou v rozvoji jsou ale nyní v době pandemie také peníze, nikoli pouze rádiové vlnění.

To si uvědomuje i radní Vymazal. „Pevně věřím, že rozhledna na Šacberku opět bude. To místo je k tomu stvořené a bude z něj opět oblíbená výletní atrakce. V současné koalici by to opět nebyl problém, ale pandemické období tomu nenahrává,“ doplňuje dnes Jaroslav Vymazal.

Očekává propady na příjmové straně rozpočtu, i když pravděpodobně ne tak velké, jak se ještě v létě předpokládalo. „V propadech jsou však některé městské společnosti, které je třeba podržet. A hlavně jsou před námi dvě klíčové stavby – Horácká multifunkční aréna a Centrální dopravní terminál. Takže rozhledna, bohužel, musí počkat, a to stejně jako budova Prioru. U obou staveb se nedá odhadnout termín, ale na rozhlednu dojde poměrně brzy,“ uzavřel Vymazal.

Chodily tam průvody

S rozhlednou by bylo na co navazovat. Ta první na Šacberku byla vztyčena a otevřena už v červenci roku 1854. Byla to hlavně zásluha jihlavského starosty Petera Ernsta Leupolda z Löwenthalu. K nové rozhledně tehdy šel průvod z náměstí i s vyhrávající kapelou.

Zajímavostí je, že tato stavba měla nad zděnými základy i menší taneční sál. Na vybudování padla i řada stromů z okolních lesů. Šlo tehdy o jednu z prvních rozhleden v kraji. Příchozí si tam mohli koupit též občerstvení. Pravidelně v květnu tam chodili studenti v rámci majálesů.

Vedení města se o rozhlednu staralo a nechávalo ji průběžně opravovat. Jenže počasí nakonec bylo silnější. Před 150 lety tato stavba během jedné divoké bouře padla k zemi.

Až po dalších 37 letech tam Jihlavané vybudovali novou rozhlednu, to se psal rok 1907. Bylo to hlavně zásluhou členů okrašlovacího spolku, kteří za tím účelem uspořádali sbírku. Otevření se tehdy na konci léta opět neobešlo bez průvodu z náměstí. A znovu k chůzi vyhrávala kapela. Rozhlednu pomáhal otevřít starosta Vinzenz Inderka. K této příležitosti byly vydány i pohlednice.

Druhou rozhlednu zničila nedbalost wehrmachtu

Na Šacberk pak mířily tisíce lidí toužících po rozhledech do okolí. Dvacet let po otevření byla věž za první republiky opravena.

Návštěvníci se potom dívali do okolí Šacberku z ochozu ve výšce 21,5 metru nad zemí. Věž ale byla ještě vyšší.

Jenže na začátku října 1940 přišel zmíněný požár. „Pravděpodobně ho zapříčinila rozžhavená kamna v rozhledně, která byla využívaná německou armádou jako letecká pozorovatelna. Celá událost byla vyšetřena a v prosinci 1940 bylo potvrzeno, že byla zničena nedbalostí vojáků wehrmachtu,“ píše se na webu Stará Jihlava. A na třetí rozhlednu se čeká dodnes...

