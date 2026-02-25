Sběrna je umístěna přímo v prostorách JIP dětského oddělení. Její role je nezastupitelná zejména v situacích, kdy maminky kriticky nezralých dětí zatím nemají dostatek vlastního mléka.
„Dárcovské mléko je primárně určeno nedonošeným novorozencům. Pokud je ho dostatek, využíváme ho v indikovaných případech také jako dokrm pro donošené děti. U nedonošených dětí se nejedná jen o výživu, mateřské mléko je pro ně vlastně lékem,“ vysvětluje vedoucí lékařka novorozenecké JIP Eva Škorpíková s tím, že přirozená strava je vždy upřednostňována před umělou.
Šance na zdravý start do života
Stát se dárkyní může každá kojící žena, která je se svým miminkem v porodnici hospitalizována, souhlasí s darováním a splňuje zdravotní požadavky.
Proces podléhá přísným hygienickým pravidlům. Každá dávka musí před podáním miminku projít pasterizací a mikrobiologickým vyšetřením. I po tomto procesu a následném mražení si však mléko zachovává vysokou biologickou hodnotu.
Mateřské mléko je pro novorozence unikátní koktejl živin: je lépe stravitelné, obsahuje protilátky budující imunitní systém a prokazatelně snižuje riziko infekcí. Díky ročnímu fungování jihlavské sběrny tak dostávají malí pacienti tu nejlepší možnou šanci na zdravý vývoj hned od prvních dnů.