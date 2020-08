Za jedním plotem a vrátnicí. Radní Jihlavy chtějí, ať je Kronospan jeden

„Není nám jedno, že jsou naši občané obtěžováni hlukem a prachem, byť je to v mezích platných norem. Vyjádřil bych pochopení pro námitky našich obyvatel, kteří nedokážou identifikovat, který hluk či prach jde z levé či pravé části firmy, jež je za jednou vrátnicí a jedním plotem. Vnímám také fakt, že našim lidem je jedno, kolik firem má sídlo za jedním plotem a vrátnicí, a že jim zkrátka vadí to, co jde z jednoho areálu. To jako představitelé města máme za povinnost řešit,“ uvedl náměstek primátorky Vít Zeman (Žijeme Jihlavou).

Jak však společnost Kronospan upozornila, podle právních předpisů jsou emisní limity stanoveny na každý jednotlivý technologický zdroj, nikoli na společnost.

„Stejné limity by platily i v případě, že by existovalo jediné integrované povolení, v rámci něhož by byly řešeny oba provozy Kronospan. I kdyby bylo možné sloučit integrovaná povolení vydaná pro oba provozy, šlo by pouze o administrativní sloučení dvou dokumentů v jeden, bez jakékoli návaznosti na stanovené limity,“ uvedli jednatelé společnosti Sylva Krechlerová a Martin Dvořáček.

Náměstek Zeman také vyzval ke společné diskusi. „Nechceme jít nad rámec zákona, nechceme společnost zavírat. Chceme vést dialog z pohledu udržitelnosti v tom daném místě. Jihlava je malé město a jakýkoli vliv je tu znatelný,“ dodal.

Vít Zeman se v pátek také veřejně omluvil za své neověřené a mylné výroky na adresu této společnosti. V srpnu totiž nepravdivě uvedl, že se Kronospan účelově rozdělil na dva subjekty, čímž rozdělil také integrovaná povolení a má v rámci limitů dvojnásobný komfort. Společnost Kronospan se vůči tomuto náměstkově tvrzení důrazně ohradila.