Rekordní oprava jihlavské ulice je skoro hotová, trvalo to čtyři roky

Silnice je na první pohled téměř hotová, nová kanalizace, asfalt i chodník už jsou položené. Zbývá dokončit ještě detaily.

„Vzhledem k vícepracím, které požadovalo město, jako je položení chráničky pro optický kabel či průchodky pro trakční kabely a další drobnosti v oblasti kanalizace, a také kvůli požadavku města a policie na instalaci dvou zpomalovacích prvků, schválila rada města dodatek ke smlouvě na prodloužení termínu realizace do 26. srpna,“ uvedl mluvčí Daněk.

Problémy s kanalizací

Pokud by se vedly statistiky nejdéle opravovaných silnic či nejdéle rozkopaných, tak Jiřího z Poděbrad by zřejmě byla na prvních příčkách. Přitom původně mělo jít o docela rutinní výměnu povrchu z dlažebních kostek na asfalt. S opravou se začalo v září 2018, ale krátce po jejím zahájení staveniště utichlo, když se zjistilo, že je v místě špatná kanalizace.

Do kauzy se zásadně promítl dlouholetý spor magistrátu se Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK) o vodohospodářskou infrastrukturu. Po odtěžení vrchní vrstvy silnice se přišlo na to, že část kanalizace je ve špatném stavu a je třeba ji opravit a ideálně položit úplně novou.

Město se ale nedokázalo dohodnout s majitelem a provozovatelem kanalizace, tedy se SVAK a Vodárenskou akciovou společností (VAS), na řešení situace. Staveniště proto bylo zakonzervované tak, aby se ke svým domům mohli dostat alespoň majitelé nemovitostí. Ti si za tu dobu už téměř zvykli na to, že se ke svým domovům dostávají přes bláto a kamení.

7. ledna 2021

„Chodili jsme tady celou dobu přes staveniště. V zimě se to neudržovalo a problém to byl hlavně pro nás starší lidi, kterých tu hodně žije. Navíc po ulici musíme projít, pokud se chceme dostat do prodejny nebo na trolejbus. Jediné plus to mělo v tom, že tu nejezdila auta a byl tady klid,“ ohlédla se za posledními čtyřmi lety paní Marie, která žije v jednom z bytových domů. „Osobně jsem si myslela, že se opravy silnice už nedožiju,“ dodala seniorka.

Změnu přinesla až dohoda magistrátu se SVAK o navrácení vodohospodářského majetku městu a novém provozovateli vodárenské infrastruktury. Město se pak rozhodlo, že udělá nový projekt, který bude mít kanalizaci rozdělenou zvlášť pro dešťovou a splaškovou vodu. Vedení radnice muselo vypsat i nové výběrové řízení na zhotovitele. Po pauze se začalo s opravou letos na jaře. Cena rekonstrukce ulice vyjde na částku 19 milionů korun.